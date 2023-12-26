影／頂級超市Mia C’bon進駐金門 日本多樣商品獨賣「一顆哈密瓜2699元」

看好金門人的消費力與明年可能會開放的陸客自由行，頂級超市Mia C’bon 前進金門，進駐昇恆昌金湖廣場，強調耗資5千萬裝潢打造，賣場佔地300多坪，營造精品超市氛圍，明天上午9點將正式開幕，由於超市內主要以日本進口的水果與商品為主，商品單價高，是否能吸引金門民眾的青睞值得關注。

「一粒靜岡哈密瓜要價2699元、鹿兒島240G金柑369元、日本青森蘋果一顆269元、日本奈良淡雪草莓8顆裝2盒1299元....」Mia C’bon 超市明天將正式開幕，今天下午舉行媒體預覽「開箱」，不少人看到這些頂級水果、食品，都說不用出國，未來也可以買的到；但也有人說，價格「貴跚跚」，不知道會有多少人掏錢包購買。

籌備規畫近一年的時間，第22家分店「Mia C’bon金門太湖店」明天將盛大開幕，業者表示，店內有26大品類近萬件商品，其中進口佔比達60% ，其中日本商品達20％，以高端超市型態在離島展店可說是通路首例，他們提到，金門縣人口數有14萬3千多人，而男女人口佔比各為7萬多人，其中平均年齡在44歲，符合Mia C’bon主力目標25至59歲區消費族群。

值得一提的是，店內還有生鮮和牛商品，限定買一送一活動，並有通路獨家的現煎牛排服務，讓大廚幫你現場料理，直接帶著走。