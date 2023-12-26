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影／頂級超市Mia C’bon進駐金門 日本多樣商品獨賣「一顆哈密瓜2699元」

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
高端超市Mia C’bon 進駐金門，一粒靜岡哈密瓜要價2699元，高單價商品是否會受到民眾青睞，值得關注。記者蔡家蓁／攝影
高端超市Mia C’bon 進駐金門，一粒靜岡哈密瓜要價2699元，高單價商品是否會受到民眾青睞，值得關注。記者蔡家蓁／攝影

看好金門人的消費力與明年可能會開放的陸客自由行，頂級超市Mia C’bon 前進金門，進駐昇恆昌金湖廣場，強調耗資5千萬裝潢打造，賣場佔地300多坪，營造精品超市氛圍，明天上午9點將正式開幕，由於超市內主要以日本進口的水果與商品為主，商品單價高，是否能吸引金門民眾的青睞值得關注。

「一粒靜岡哈密瓜要價2699元、鹿兒島240G金柑369元、日本青森蘋果一顆269元、日本奈良淡雪草莓8顆裝2盒1299元....」Mia C’bon 超市明天將正式開幕，今天下午舉行媒體預覽「開箱」，不少人看到這些頂級水果、食品，都說不用出國，未來也可以買的到；但也有人說，價格「貴跚跚」，不知道會有多少人掏錢包購買。

籌備規畫近一年的時間，第22家分店「Mia C’bon金門太湖店」明天將盛大開幕，業者表示，店內有26大品類近萬件商品，其中進口佔比達60% ，其中日本商品達20％，以高端超市型態在離島展店可說是通路首例，他們提到，金門縣人口數有14萬3千多人，而男女人口佔比各為7萬多人，其中平均年齡在44歲，符合Mia C’bon主力目標25至59歲區消費族群。

值得一提的是，店內還有生鮮和牛商品，限定買一送一活動，並有通路獨家的現煎牛排服務，讓大廚幫你現場料理，直接帶著走。

據了解，開幕日將連續3天，每天上午11點推出限量100份的499元的金門限定風獅爺福袋（價值超過1500元），還有十大開幕感恩好禮鉅獻與好鄰居回饋，每週三單筆滿＄499享9折。開幕當日，推出玩轉好運扭蛋大樂透，當日單筆消費滿888元可獲得免費玩扭蛋機會1次，有機會抽中價值5千元購物金；開幕滿額送金門版米信封，單筆消費滿599元（消費金額不含開幕福袋）送金門限定版米信封1份，限量700份，送完為止。

高端超市Mia C’bon 前進金門，開幕日現場還有限量銷售500盒的日本愛媛蜜柑。記者蔡家蓁／攝影
高端超市Mia C’bon 前進金門，開幕日現場還有限量銷售500盒的日本愛媛蜜柑。記者蔡家蓁／攝影
家樂福公共事務部部長陳依芳表示，Mia C’bon都是進口的食品與水果，將給在地民眾精品超市的全新感受。記者蔡家蓁／攝影
家樂福公共事務部部長陳依芳表示，Mia C’bon都是進口的食品與水果，將給在地民眾精品超市的全新感受。記者蔡家蓁／攝影
高端超市Mia C’bon 前進金門，開幕日推出限量499元的福袋包。記者蔡家蓁／攝影
高端超市Mia C’bon 前進金門，開幕日推出限量499元的福袋包。記者蔡家蓁／攝影
高端超市Mia C’bon 前進金門，進駐昇恆昌金湖廣場，強調耗資5千萬裝潢打造，賣場佔地300多坪，營造精品超市氛圍。記者蔡家蓁／攝影
高端超市Mia C’bon 前進金門，進駐昇恆昌金湖廣場，強調耗資5千萬裝潢打造，賣場佔地300多坪，營造精品超市氛圍。記者蔡家蓁／攝影
高端超市Mia C’bon 前進金門，現場還有提供代煎牛排服務，相當吸睛。記者蔡家蓁／攝影
高端超市Mia C’bon 前進金門，現場還有提供代煎牛排服務，相當吸睛。記者蔡家蓁／攝影

金門 超市

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