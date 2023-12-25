高雄眷村燈節吸引民眾追光打卡 中央加碼補助修繕活化

高雄左營眷村燈節今年搭配「微光。序曲」主題音樂會，邀請8校音樂社團至眷村公演，鳳山黃埔新村今年也加入點燈行列。眷戶各自發揮創意妝點耶誕燈飾，吸引民眾夜間拍照打卡，燈節將持續到明年2月28日。高雄市文化局表示，文化部再加碼補助左營眷村修繕經費，未來將加速眷村整體活化改造。

高雄市文化局表示，眷村點燈活動是以住代護進駐戶自發性活動，108年由左營建業新村發起，今年是第5年點燈，鳳山黃埔新村也在今年加入點燈行列。住戶自發性通力合作營造村落環境，體現眷村傳承下來的人情味與互助精神，老眷村與現代點燈新傳統激盪出創意火花。

眷村住戶結合專長與創意，在巷弄街道及庭院植栽布置點綴燈飾。鳳山黃埔新村除了住戶在巷弄間點燈，也結合鳳山光之祭活動，在中軸兩側搭起主題燈光秀，街景相當吸睛，帶給尋光的遊客驚喜。

文化局表示，以住代護十年，累計已媒合225戶進駐左營建業新村、鳳山黃埔新村與岡山樂群村，感謝中央看到高雄眷村多年來的活化成果，特別在年底核定補助眷村修繕經費，讓高雄眷村的保存與活化，可以再向前邁進一大步。相關補助經費將運用在眷舍修繕、公共設施整備與環境景觀優化等方面，結合歷年來持續推動的以住代護計畫，以公私協力方式加速眷村保存與活化。