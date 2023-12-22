高雄YouBike 2.0 突破4000萬人次騎乘

高雄YouBike 2.0營運3年多，日前突破4000萬人次騎乘。市府交通局今天表示，預計民國115年前全市將達1500處公共自行車租賃站及1萬2000輛公共自行車，建構更完善、緊密公共運輸網路。

交通局今天發布新聞稿表示，高雄YouBike 2.0日前突破4000萬人次騎乘，微笑單車公司也贈送AirPods 3及高雄YouBike紀念一卡通給第4000萬人次幸運兒。

交通局表示，第4000萬人次幸運兒是輔英科大的黃姓學生，平時多以捷運或公車轉乘YouBike 2.0代步，16日晚上8時多從「華榮公園」站借車，騎乘至「明誠裕國街口」站還車。黃姓學生說，學生騎YouBike2.0有優惠，相當方便。

交通局指出，學生優惠已累計超過740萬使用人次，為鼓勵學生族群多使用綠色運具，學生優惠將延長至民國115年12月，高雄市籍學校大專院校以下在學學生持一卡通數位學生證、一卡通高雄學生認同卡或高雄兒童卡，租借高雄YouBike 2.0享前30分鐘免費騎乘優惠。

交通局數據顯示，高雄YouBike 2.0今年1月至11月累積運量1393萬人次，較去年大幅成長37%；11月11日單日使用達5萬9891人次，突破單日使用人次紀錄。

市府今年新建78個YouBike 2.0站點，目前共1278站、1萬700輛車提供服務。今年並推出高雄YouBike2.0擴充計畫，預計民國115年前全市將達1500處公共自行車租賃站及1萬2000輛公共自行車。