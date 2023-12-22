快訊

冬至湯圓自由配！ 清原「極緻滿福湯圓」新吃法 加映全台5大湯圓名店

台生分享兩岸大學宿舍5大差別 大陸「洗澡要插卡」讓眾人一致力挺

影／AI變臉超進化！油膩大叔變正妹 開直播「手碰臉」也不變形嚇到網友

高雄YouBike 2.0 突破4000萬人次騎乘

中央社／ 高雄22日電

高雄YouBike 2.0營運3年多，日前突破4000萬人次騎乘。市府交通局今天表示，預計民國115年前全市將達1500處公共自行車租賃站及1萬2000輛公共自行車，建構更完善、緊密公共運輸網路。

交通局今天發布新聞稿表示，高雄YouBike 2.0日前突破4000萬人次騎乘，微笑單車公司也贈送AirPods 3及高雄YouBike紀念一卡通給第4000萬人次幸運兒。

交通局表示，第4000萬人次幸運兒是輔英科大的黃姓學生，平時多以捷運或公車轉乘YouBike 2.0代步，16日晚上8時多從「華榮公園」站借車，騎乘至「明誠裕國街口」站還車。黃姓學生說，學生騎YouBike2.0有優惠，相當方便。

交通局指出，學生優惠已累計超過740萬使用人次，為鼓勵學生族群多使用綠色運具，學生優惠將延長至民國115年12月，高雄市籍學校大專院校以下在學學生持一卡通數位學生證、一卡通高雄學生認同卡或高雄兒童卡，租借高雄YouBike 2.0享前30分鐘免費騎乘優惠。

交通局數據顯示，高雄YouBike 2.0今年1月至11月累積運量1393萬人次，較去年大幅成長37%；11月11日單日使用達5萬9891人次，突破單日使用人次紀錄。

市府今年新建78個YouBike 2.0站點，目前共1278站、1萬700輛車提供服務。今年並推出高雄YouBike2.0擴充計畫，預計民國115年前全市將達1500處公共自行車租賃站及1萬2000輛公共自行車。

YouBike YouBike 2.0 一卡通 自行車 公共運輸

延伸閱讀

接棒北台灣！民眾黨高雄黨員扛「阿北人偶」徒步環台

環島拼字到高雄 賴清德喊「壯大大南方」籲挺八席立委

影／賴清德承諾：當選將建設高雄為海洋國家首都

綠在高雄立委「八仙過海」？ 陳其邁：最擔心李柏毅

相關新聞

補休時數歸零再被說嘴 高市消防局強調沒要求放棄時數

高雄市消防局勤休制度在年底又被說嘴，昨天在臉書消防社群又連發3則訊息，議論又有幹部要求將去年未休假時數「強制歸零」，認為...

高市聯醫明年委由榮總經營 陳其邁：市民可就近獲得醫學中心服務

高雄市榮民總醫院將從明年1月1日起，正式接手高雄市立聯合醫院營運管理，聯醫的醫事人員全數留用，依需求由高榮提供醫師人力支...

熊本縣議會訪高雄市議會 台積設廠成共同話題

日本熊本縣議會21日拜訪高雄市議會，議長康裕成率員熱情接待，她說，高雄與熊本縣患難見真情，兩地也因台積電設廠有許多共同話...

大立商圈人潮外溢 新崛江受惠盼改造

日系零售雙雄MUJI無印良品及DON DON DONKI唐吉訶德12月初進駐高雄大立百貨，消費人潮絡繹不絕，也帶動周邊商...

空中鳳城點燈 七彩鳳山車站好美

高雄鳳山建城235周年，鳳山火車站開發大樓融入古城意象，貫穿曹公圳及鳳山歷史風貌，預計明年3月完工後開始招商，交通部鐵道...

澄清湖滯洪公園變建地？ 居民抗議

造價逾1442億元的高捷黃線土建工程剛動土，高雄市政府昨天到國土署報告澄清湖運動休閒園區暨捷運黃線Y3站建設計畫，遭澄清...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。