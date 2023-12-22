澄清湖滯洪公園變建地？ 居民抗議

造價逾1442億元的高捷黃線土建工程剛動土，高雄市政府昨天到國土署報告澄清湖運動休閒園區暨捷運黃線Y3站建設計畫，遭澄清湖周遭居民北上抗議，批市府要將小貝湖滯洪公園變為建地圖利財團，恐造成地方淹水，文德里里長帶近1700人連署的陳情書，高呼「賴清德副總統勿當淹水幫凶」。高市府回應，澄清湖計畫區歷半世紀未整體開闢，變更的計畫範圍並不屬淹水潛勢區，且市府已做良好排水規劃。

立法委員陳椒華（中）、森林城市協會理事長莊傑任（左）、高雄鳳山區文德里里長謝智華（右二）與台灣環境生態護育產業工會理事長何承翰（右），昨到內政部國土管理署抗議。記者黃義書／攝影 立委陳椒華及森林城市協會等公民團體昨天到國土管理署抗議，要求退回高市府所提的澄清湖運動休閒園區暨捷運黃線Y3站建設計畫。鳳山區文德里長謝智華將連署陳情書送交國土署，高呼「賴清德副總統勿當淹水幫凶，反對澄清湖滯洪公園蓋豪宅」。

森林城市協會理事長莊傑任表示，澄清湖畔的小貝湖原是滯洪公園用地，可承載澄清湖洩洪的大水，過去蓋醫院和棒球場已填掉90%，殘存的部分又要被高市府變為建地，未來蓋捷運黃線Y3站與水岸豪宅，「為財團利益，無視居民恐受淹水之苦」。

高捷局解釋，變更範圍不屬於淹水潛勢區，市府仍設計滯洪量體4萬5,672立方公尺的滯洪池，總滯洪容量較變更前提升約6萬噸。高市府並指此計劃綠地公園擴大至10.46公頃左右，較現有綠地提升1.9倍。

高市水利局則指，鳳山區文德里位在計畫區下方，與計畫範圍的鳥松區屬不同集水區、不同逕流，計畫開發後可增加蓄洪量、分擔逕流，不會造成下游淹水或影響居民生活用水。

高市府指為兼顧合理必要開發與湖岸景觀通透性，已加強水保並檢討Y3站捷運開發範圍與規模，要求規畫的建築物需距湖岸至少308公尺；另臨大埤路與臨公園路兩側會規畫為公園，打造大面積綠色走廊。調整後整體透水性面積可達49.25%。澄清湖周邊歷時54年未整體開闢，這次配合相關重大建設辦理都市計畫變更，是推動區域發展及運動產業升級的重要歷史契機，市府會把現地規畫成國際級運動休閒園區。