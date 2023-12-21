澄清湖棒球場擬改國際級運動休閒園區 市府強調不淹水
澄清湖運動休閒園區計畫區土地歷時54年未整體開發，近期因應捷運黃站設置等環境變數，相關計畫醞釀變更卻引發環團疑慮，高市府昨重申，計畫範圍不屬淹水潛勢區，也嚴謹把關出流管制規畫，目前高達4萬5672立方公尺容量的滯洪池已獲審核通過，較變更前增加6萬噸，且園區透過閒置設施串聯整合綠鋪面，綠地不減反增加為10.46公頃，比現有綠地提升1.9倍。
高市水利局表示，部分鳳山居民憂心澄清湖運動休閒園區開闢，將再受淹水之苦，事實上鳳山區文德里位於計畫區下方，與澄湖運動休閒園區計畫範圍的鳥松區，屬不同集水區、不同逕流。反倒這項計畫開發後，可增加蓄洪量、分擔逕流，不會造成下游淹水或影響居民生活用水。
至於鳳山區淹水問題，水利局指近年已改完成寶業滯洪池、增設相關路段的分洪箱涵與百甲圳分流、調控澄清湖水位高程，及增設熱帶園藝試驗所滯洪設施等，周邊最大蓄洪量可達13.5萬噸，明顯改善過去淹水情形，現也進行鳳山赤山排水區雨水下水道系統檢討規畫，降低鳳山淹水發生機率。
高市府表示，為兼顧湖岸景觀通透性及合理開發，除配合現行排水系統加強水土保持，也適度檢討捷運黃線Y3站開發範圍與規模。目前運動休閒園區規劃建築物需於現有建築基礎上開發，丕至少需離湖岸308公尺，另臨大埤路與公園路的兩側會規劃為公園，打造成大面積綠色走廊，整體透水性面積可達49.25%。
考量公民團體對水資源與樹木、景觀生態與環保的期待，高市府也將妥為擘劃水岸生態、休憩綠帶、交通路網便利與運動產業蓬勃的國際級運動休閒園區，打造安居休閒、生態人文兼備的宜居生活圈。。
高雄市政府團隊今(21)日第4次向內政部都市計畫委員會專案小組，進行報告高捷黃線Y3站與澄清湖運動休閒園區都市計畫變更案，高市府再度重申，本計畫範圍內並不屬於淹水潛勢區，市府仍採嚴謹把關出流管制規劃，設計滯洪量體，該出流管制規劃經審核通過，總滯洪容量相較變更前更提升約6萬噸，未來將尊重排水紋理。
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