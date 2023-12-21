馬公高中教職員宿舍落成 提供外地老師舒適住宿

費時近5年的國立馬公高中教職員宿舍今天落成啟用，提供給來到離島的教職員舒適住宿環境，全心投入離島學子的教育。

馬公高中教職員宿舍落成啟用，今天由教育部專門委員黃懷瑩、澎湖縣政府參議蘇啟昌、現任校長石仲哲和歷任校長丁志昱、黃肇國等人共同剪綵，並見證歷史性的一刻。

黃懷瑩表示，馬公高中是澎湖唯一的高中，迄今有80餘年的歷史，在各個教學領域都有傑出的表現，尤其學校有多從外地來或單身的教職員，為了要吸引老師們能安心留下來服務，教育部補助2000多萬元來重建教職員宿舍，今天落成啟用，提供教職員一處安全舒適的休憩場所。

石仲哲表示，學校原舊教職員單身宿舍於民國76年興建完成，建物老舊牆面龜裂嚴重，鋼筋鏽蝕裸露漏水，經鑑定為危樓建築，因無法使用而提出重建計畫。教育部國教署在108年核定補助2000多萬元，先後歷經8次招標，於110年開工，期間主體建築及擴充工程和停工與廠商更換，直到今年11月完成。

馬公高中表示，新建教職員工宿舍，為3層樓建物，共19間套房，其中1間無障礙房，每間房間皆具備衛浴設備，每樓層皆設有交誼廳、廚房及洗衣間。