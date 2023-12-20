高雄內門初二回娘家辦桌 席開400桌供預訂

為推廣高雄內門地區在地農畜產品，內門區農會每年辦理「初二回娘家」辦桌活動，明年活動共邀5名總鋪師開宴，預計席開400桌，每桌7600元，即日起報名至明年1月23日或額滿為止。

高雄市農業局今天發布新聞稿表示，內門區主產龍眼、鳳梨、荔枝、芭樂、芭蕉、火鶴花及養蜂產業等，畜牧業、養豬、養雞產業更是發達，且因寺廟遶境活動盛行，故自宋江陣延伸興盛的外燴辦桌文化，在地外燴廚師已超過50人。

為推廣內門地區在地農畜產品，內門區農會每年辦理「初二回娘家」辦桌活動，明年辦桌將於2月11日在內門區南海紫竹寺舉行，將放山雞、封肉、筍干等地方新鮮食材，經由總鋪師巧手變成一道道佳餚，讓返鄉兒女一嚐美食饗宴。

農業局表示，內門「初二回娘家」辦桌活動已辦理數年，更是內門新春時節的重要盛事，這次共邀請5名在地總鋪師共開宴席，預計席開400桌，每桌新台幣7600元，附贈內門區農會精緻農產組合禮及摸彩券一張。

報名期限自即日起至明年1月23日或額滿為止，數量有限，農業局提醒民眾及早預訂，以免向隅。訂購專線可洽07-6672161、07-6673737。