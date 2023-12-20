高雄內門初二回娘家辦桌 席開400桌供預訂
為推廣高雄內門地區在地農畜產品，內門區農會每年辦理「初二回娘家」辦桌活動，明年活動共邀5名總鋪師開宴，預計席開400桌，每桌7600元，即日起報名至明年1月23日或額滿為止。
高雄市農業局今天發布新聞稿表示，內門區主產龍眼、鳳梨、荔枝、芭樂、芭蕉、火鶴花及養蜂產業等，畜牧業、養豬、養雞產業更是發達，且因寺廟遶境活動盛行，故自宋江陣延伸興盛的外燴辦桌文化，在地外燴廚師已超過50人。
為推廣內門地區在地農畜產品，內門區農會每年辦理「初二回娘家」辦桌活動，明年辦桌將於2月11日在內門區南海紫竹寺舉行，將放山雞、封肉、筍干等地方新鮮食材，經由總鋪師巧手變成一道道佳餚，讓返鄉兒女一嚐美食饗宴。
農業局表示，內門「初二回娘家」辦桌活動已辦理數年，更是內門新春時節的重要盛事，這次共邀請5名在地總鋪師共開宴席，預計席開400桌，每桌新台幣7600元，附贈內門區農會精緻農產組合禮及摸彩券一張。
報名期限自即日起至明年1月23日或額滿為止，數量有限，農業局提醒民眾及早預訂，以免向隅。訂購專線可洽07-6672161、07-6673737。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言