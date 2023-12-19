聽新聞
test
0:00 / 0:00
高雄汽車逆向開上大順路輕軌 陳其邁：路型及標示都會改善
高雄1輛小客車昨晚逆向開進大順路段的輕軌軌道，引發民眾批評大順路輕軌路段「標示不清」。高雄市長陳其邁說，輕軌即將成圓，各種交通模擬、路型及標示改善都持續在進行，也同步拜訪當地里長、議員，民眾反映的意見，會不斷滾動來檢討，也務必讓輕軌通車的時候，能夠讓交通維持順暢。
臉書社團Care高雄昨晚貼出1張照片，從畫面中可看到1輛小客車，逆向停在輕軌尚未開放通車的軌道上，原PO有加註，後來車子有開車，但這張照片仍引發網友的討論。
有網友說，「輕軌就是大型障礙物」、「超窄的大順路變不順路了」、「花很多錢搞的路障」、「好好一條大順路就這麼被搞殘了」，也有人說：「會逆向是路標不清楚造成的」 、「旁邊的路根本是單行道⋯⋯超塞」。
高市捷運工程局表示，這輛小客車昨晚9時許，誤闖施工中的大順路段輕軌路段，該局會加強標誌設置及宣導，也希望民眾能按照號誌行駛，也會通盤檢討周遭路段通行問題。
陳其邁說，大順路輕軌施工期間，很多車輛其實都已經改走大昌路、民族路等其他替代道路，他想用路也會牽涉到習慣的問題，所以會持續把交通動線標示做好，讓用路人能夠一方面維持輕軌的使用，二方面也能夠讓交通維持順暢。
陳其邁說，事實上交通習慣也會因為輕軌做一些調整，因為輕軌所經過的地方就是三民的住宅區，到包括義大、其他亞灣區等等，就會串聯不同的生活機能區域，所以民眾也有一些輕軌通車之後，也會選擇輕軌綠色交通來替代，他搭了好幾次輕軌都遇到年紀大的長輩帶著孫子搭車，「這個是相對來講比較安全的便利選擇」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言