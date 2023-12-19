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高捷黃線軌道動工預計2028年完工 造福6區116萬人

聯合報／ 記者王勇超／高雄即時報導
高雄捷運黃線土建及軌道工程聯合動土典禮，高雄市長陳其邁及多位藍、綠民代一起出席祈福。記者王勇超／攝影
高雄捷運黃線土建及軌道工程聯合動土典禮，高雄市長陳其邁及多位藍、綠民代一起出席祈福。記者王勇超／攝影

高雄捷運黃線土建及軌道工程今天舉辦聯合動土典禮，藍、綠兩黨多位民代及90位里長都來現場觀禮。高市捷運工程局說，捷運黃線可連結捷運紅橘線、輕軌、台鐵等4條運輸系統，在市區形成格狀網路，預計2028年底完工通車。

高雄市長陳其邁表示，捷運黃線總經費高達1442億元，串連高雄最核心的蛋黃區。高雄市議會議長康裕成說，可能有一天高雄市議會將決議，請市府官員從市政府搭捷運黃線來市議會備詢，「不要坐公務車」，陳其邁笑說：「很抱歉，那時市長已經不是我！」

陳其邁表示，捷運黃線串聯亞灣區、苓雅區、鳳山區、三民區，服務的人口非常多，高捷核心骨幹的紅線、橘線是十字交叉路網，黃線是屬於環狀線，會帶動周遭相當多的就業人口；他特別感謝市議會及立法院支持，推動綠色交通。

捷運局表示，黃線路線行經市內主要核心地區，包括鳥松區、三民區、苓雅區、新興區、鳳山區、前鎮區等6區，造福當地116萬居民，捷運黃線經過正修科大、高雄科大、高醫大等3所大學，及高雄高工、高雄商職、復華中學、鳳山高中、福誠高中、前鎮高中、立志高中等7所高中職，每天可服務學生約5.5萬旅次，對整體軌道路網的營運綜效及交通安全性，都會有顯著的提升。

捷運局長吳義隆表示，高捷黃線路線總長約22.91公里，設置23座車站，可與捷運紅線、橘線、環狀輕軌及台鐵各增加2處軌道轉乘站點，合計軌道運輸轉乘站點共達19處，未來高雄將是全國第一個在都會區同時擁有空港、海港、高鐵、捷運與輕軌的城市。

吳義隆說，捷運黃線計畫總經費1442.37億元，為減低市府財政影響，在綜合規畫階段已積極針對黃線周邊可開發利用的土地，研擬聯合開發的可行性。

吳義隆表示，O10衛武營站聯合開發案就是第一個配合黃線公告的開發計畫，基地面積約5450坪，位於衛武營站5號出入口，及未來黃線Y18站交會處，南側是衛武營藝術文化中心、西側是國軍高雄總醫院、東南側是三井LaLaport預定地，北側有高雄市政府鳳山行政中心、正義車站綠園道，生活機能完善。

高雄捷運黃線土建及軌道工程聯合動土典禮，高雄市長陳其邁及多位藍、綠民代一起拿金鏟子動土祈福。記者王勇超／攝影
高雄捷運黃線土建及軌道工程聯合動土典禮，高雄市長陳其邁及多位藍、綠民代一起拿金鏟子動土祈福。記者王勇超／攝影
高雄市長陳其邁（左三）今天上午出席高雄捷運黃線土建及軌道工程聯合動土典禮。記者王勇超／攝影
高雄市長陳其邁（左三）今天上午出席高雄捷運黃線土建及軌道工程聯合動土典禮。記者王勇超／攝影

捷運 輕軌

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