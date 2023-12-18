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齊心謝天 高雄都會客家辦「完福」祭典

中央社／ 18日高雄電

近百名客家鄉親上午齊聚高雄市客家文化園區舉行「完福」儀式，酬謝神明一年來保佑。在高雄市客委會主委楊瑞霞帶領下，活動循古禮進行，希望來年各行各業順利有更好佳績。

早期客家人務農靠天吃飯，在客庄有「年初祈福、年底完福」祭典文化，現今即使散居高雄都會區鄉親仍然保有這項習俗。楊瑞霞表示，這項祭典文化彰顯客家人尊重天地及感恩的精神，這些優良傳統客家文化更要一代代傳承下去。

高雄市政府客家事務委員會新聞稿表示，「完福」祭典的供桌上除了傳統五牲、水果外，還有客家紅龜粄、發粄、客家花香植物，禮生並以客語唱誦疏文，並邀請美濃八音團演奏客家八音更顯莊嚴隆重，鄉親們誠心謝天，傳承客家惜福文化。

此外，高雄市客委會在今年跨年齡、跨族群以不同主題策畫有多樣性活動。在年底舉辦「右堆好味緒」結合食農教育，將客庄農產端上餐桌，展現具有客家文化底蘊料理；更首次將客家音樂帶入衛武營國家音樂廳，吸引年輕族群及親子共同參與。

12月28日的「全國客家日」，高雄市客委會將於30、31日兩天在大東公園舉辦「一起來見客」活動，未來並結合更多社會資源推展客家傳統及創新文化。

高雄市 客委會 客家文化

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