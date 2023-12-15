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嘎呼拉斯山中音樂節 12/15寶來國中登場

中央社／ 高雄15日電

尼布恩人文教育關懷協會與寶來國中合作「嘎呼拉斯」Kahuzas山中音樂節邁入第4屆，今明2天在寶來國中登場。

教育局發布新聞稿表示，「嘎呼拉斯」為布農語唱歌之意，「為自己唱一首歌」讓世界看見「寶來」，持續推動在地音樂好聲音，也邀請更多人共賞，享受在中央山脈、玉山谷間聽歌的音樂饗宴。

尼布恩協會表示，延續2022年的感動，今年特別延長為2天音樂節，今明2天下午3時至晚上7時寶來國中操場演出，除了六龜區、桃源區、茂林區等多所高國中小合唱團，邀請在地好聲音LAMIS樂團、凹巴嗨樂團、尿布樂團等團體。

另外，多名金曲歌手王宏恩、桑布伊、桑梅絹、林生祥，以及南王姊妹花、生祥樂隊、高醫聲樂社等都將演出，今年更邀請來自日本沖繩的嘉賓平安隆、東京中央線歌手參加音樂節。

尼布恩協會預告，節目最後尼布恩合唱團更將演唱今年7月在韓國榮獲第12屆世界合唱比賽公開組冠軍金牌曲目「日出之後」，寶來國中也將演唱冠軍組金牌曲目「生命之歌」，原音重現當時的生命力。

音樂市集地圖有60個攤位，包括在地小農、在地工作坊、漢堡行動車，呈現新住民、原住民族群、平埔、客家、閩南等別具特色的文化市集。

民眾只要於15日、16日參加「第4屆嘎呼拉斯山中音樂節」活動就有機會獲得高雄市政府發放一張面額新台幣50元的「山中唱遊券」，除了現場市集可以使用外，還可以用於六龜商圈、甲仙商圈、美濃商圈、瀰濃社區及旗山商圈。數量有限，送完為止。

樂團 六龜

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