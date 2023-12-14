聽新聞
test
0:00 / 0:00

阿塱壹擋土牆阻路 環團籲搶救陸蟹

聯合報／ 記者劉星君／屏東報導

連結台東縣達仁鄉與屏東縣牡丹鄉的阿塱壹古道，屏東縣府畫設「旭海觀音鼻自然保留區」後掀起探訪熱，環團年初發現旭海村通往步道入口處便道，鋪上水泥步道和擋土，憂心影響陸蟹生態，近日導覽員在阿塱壹水泥路段，撿到上百隻大小陸蟹屍體，要求鄉公所研擬解決方案。

「路殺變成大屠殺了！」長期關注此案的屏東縣環境聯盟理事、律師張怡說，看到夥伴在阿塱壹水泥路拍攝到陸蟹屍體、屍橫遍野。導覽員臉書發文，在出口處新鋪水泥地北端，撿拾到大大小小螃蟹，都因高牆擋著，找不到回家的路熱死，有多少螃蟹死亡？「真的沒力氣數了」。

張怡說，該工程年初遭環團披露後，就有學者提到該處是陸蟹棲地路線，水泥地恐造成傷亡，如今逐一驗證，引道側邊修築長百公尺擋土牆，不僅阻斷陸蟹降海遷徙路徑，還是雙向阻斷。將請原民會、屏縣府原民處、牡丹鄉公所，邀NGO與生態專家召開生態檢核會議，討論補救方案。

牡丹鄉長潘壯志表示，未實際看到照片陸蟹是屍體還是脫殼後樣子，曾幾次現勘，僅發現零星陸蟹，公部門會持續監控，滾動檢討，也會重視生態保育。

屏東縣府原民處表示，水泥路案由牡丹鄉公所依委託專業廠商檢討評估結果，將矮擋土牆打除，並將植栽，該評估案亦經原民會核備；張怡律師提案，會請公所處理。

屏東縣

延伸閱讀

日本團隊回收約百具黑背信天翁屍體 9成胃部含塑膠

阿朗壹引道水泥化工程 環團痛心遭路殺上百隻陸蟹屍體

評比3總統候選人能源政見 環團批未提「具企圖心」減碳目標

環團評點總統參選人氣候政見 3人強度皆不足

相關新聞

高雄車站天井窗施工 旅客驚像貼狗皮膏藥

高雄鐵路地下化後，車站圓頂天棚朵朵白雲造型成為打卡熱點，但遊客發現車站下沉式廣場天井玻璃窗，近日出現許多長板，白色圓頂天...

九如陸橋夜間拆 居民控難安眠

因應鐵路地下化，47年歷史高雄九如陸橋上月底開拆，工程單位深夜施工，居民被吵得睡不著跳腳、向多單位投訴，環保局稽查噪音超...

阿塱壹擋土牆阻路 環團籲搶救陸蟹

連結台東縣達仁鄉與屏東縣牡丹鄉的阿塱壹古道，屏東縣府畫設「旭海觀音鼻自然保留區」後掀起探訪熱，環團年初發現旭海村通往步道...

去年離台不捨落淚！「橘色惡魔」2度訪台 憶高雄歡呼聲大到前所未有

日本京都橘高校吹奏樂部今年再訪台灣，學生說，台灣民眾給予的掌聲讓她們感到格外不同，希望拿出比去年更好的表演，將元氣與笑容...

最美鼓山魚市場周五重新開幕 前3天農漁產品1元限時購

被稱為「全台最美魚市場」的高雄市鼓山魚市場，歷經3個多月封館整修，將在本周五上午11時30分重新開幕。前3天會推出「1元...

阿朗壹引道水泥化工程 環團痛心遭路殺上百隻陸蟹屍體

連結台東縣達仁鄉與屏東縣牡丹鄉的阿塱壹古道，屏東縣政府劃設「旭海觀音鼻自然保留區」後掀起探訪熱，環團今年初發現旭海村通往...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。