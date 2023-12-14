阿塱壹擋土牆阻路 環團籲搶救陸蟹

連結台東縣達仁鄉與屏東縣牡丹鄉的阿塱壹古道，屏東縣府畫設「旭海觀音鼻自然保留區」後掀起探訪熱，環團年初發現旭海村通往步道入口處便道，鋪上水泥步道和擋土，憂心影響陸蟹生態，近日導覽員在阿塱壹水泥路段，撿到上百隻大小陸蟹屍體，要求鄉公所研擬解決方案。

「路殺變成大屠殺了！」長期關注此案的屏東縣環境聯盟理事、律師張怡說，看到夥伴在阿塱壹水泥路拍攝到陸蟹屍體、屍橫遍野。導覽員臉書發文，在出口處新鋪水泥地北端，撿拾到大大小小螃蟹，都因高牆擋著，找不到回家的路熱死，有多少螃蟹死亡？「真的沒力氣數了」。

張怡說，該工程年初遭環團披露後，就有學者提到該處是陸蟹棲地路線，水泥地恐造成傷亡，如今逐一驗證，引道側邊修築長百公尺擋土牆，不僅阻斷陸蟹降海遷徙路徑，還是雙向阻斷。將請原民會、屏縣府原民處、牡丹鄉公所，邀NGO與生態專家召開生態檢核會議，討論補救方案。

牡丹鄉長潘壯志表示，未實際看到照片陸蟹是屍體還是脫殼後樣子，曾幾次現勘，僅發現零星陸蟹，公部門會持續監控，滾動檢討，也會重視生態保育。

屏東縣府原民處表示，水泥路案由牡丹鄉公所依委託專業廠商檢討評估結果，將矮擋土牆打除，並將植栽，該評估案亦經原民會核備；張怡律師提案，會請公所處理。