快訊

巨人軍來台／磅礡出場影片在大巨蛋不打對折 大勢期待參與歷史時刻

LINE免費貼圖有10款！這2款限10萬名 聖誕節、新年快樂祝賀必用

日本年度漢字「稅」！物價高漲、增稅壓力的痛苦一年

打造恆春「有機半島」不是夢 胡麻油獲台灣農會百大精品

聯合報／ 記者潘欣中／屏東即時報導
屏東縣恆春鎮農會看準養生食品市場重新找回原生種胡麻，並打造有機一條龍產業鏈，繼洋蔥醬油後，新開發的有機胡麻油再獲台灣農情好禮的百大精品。圖／恆春農會提供
屏東縣恆春鎮農會看準養生食品市場重新找回原生種胡麻，並打造有機一條龍產業鏈，繼洋蔥醬油後，新開發的有機胡麻油再獲台灣農情好禮的百大精品。圖／恆春農會提供

胡麻（黑芝麻）營養價值高，台灣目前逾9成仰賴進口，屏東縣恆春農會看準養生食品市場，重新找回原生種胡麻，並打造有機一條龍產業鏈，繼洋蔥醬油後，新開發的有機胡麻油，再獲台灣農情好禮的百大精品；恆春農會總幹事林順和說，恆春半島得天獨厚的氣候適合有機農法，透過開發特色作物，一步步建立「有機半島」市場品牌。

林順和說，恆春原生種胡麻因在冬季種植適逢「落山風」且耗時費工，一度式微，但他發現恆春原生種胡麻的油脂含量較台南1號更高且味道更香，趁著農糧署推廣在地雜糧有機種植，請專家找到恆春原生種胡麻後，經復育再導入有機、友善栽植和機械化播採，並設立符合有機規範的加工廠，生產、調製、儲存及銷售「一條龍」產業一條龍，農民看到希望開始種植，休耕、荒廢的田區也重獲新生。

他說，台灣胡麻產地以台南和恆春為主，恆春街頭早年就處處飄香，但近年因產期較短又產量多且顆粒大的台南1號種胡麻興起，恆春農民開始轉種台南胡麻，恆春原生種胡麻純度因此降低且越來越稀少，為讓優良原生種重新種植，農會在凋零的田區中尋覓原生種，也成功留種復育，進而引進並取得台灣首座有機胡麻油加工驗證，喜獲台灣農情好禮的百大精品肯定。

「打造恆春半島為『有機半島』不是夢！」他說，以觀光服務業為主的恆春半島，沒有工業汙染加上冬季特有的落山風，適合推動生態平衡的友善和有機農法，稻米、黑豆和胡麻已經打出市場口碑，最大宗的洋蔥仍有段路要走，有機胡麻油是開拓多元有機農業的作法之一，農會偕手農民一步步建立「有機半島」市場品牌，提供恆春半島居民及每年數百萬遊客更好的飲食選擇。

屏東縣恆春鎮農會看準養生食品市場重新找回原生種胡麻，並打造有機一條龍產業鏈，繼洋蔥醬油後，新開發的有機胡麻油再獲台灣農情好禮的百大精品。圖／恆春農會提供
屏東縣恆春鎮農會看準養生食品市場重新找回原生種胡麻，並打造有機一條龍產業鏈，繼洋蔥醬油後，新開發的有機胡麻油再獲台灣農情好禮的百大精品。圖／恆春農會提供

恆春 台南 農會

延伸閱讀

糗！農會女碩士氣補票流程 罵高鐵站員「神經病」破財

梅花鹿密度高影響植物園生態 尋好設計找共存之道

豐原農會推「大蔥味噌湯」沖泡飲新品 明起在板橋農會展售

彰化27農會績優考核 今年創少見沒百分百達標

相關新聞

金門消防員充當接生婆緊急接生 爸媽帶新生兒致謝

金門縣消防局第一大隊金城分隊余承學、李宇棠2名消防員上月在執行楊姓孕婦急產送醫案，沒想到「寶寶等不及」孕婦在救護車抵達現...

打造恆春「有機半島」不是夢 胡麻油獲台灣農會百大精品

胡麻（黑芝麻）營養價值高，台灣目前逾9成仰賴進口，屏東縣恆春鎮農會看準養生食品市場，重新找回原生種胡麻，並打造有機一條龍...

南部2大動物園聯合推耶誕優惠 憑「1張證明」享門票0元

南台灣兩大動物園─高雄壽山動物園及台南頑皮世界野生動物園攜手推出耶誕跨年優惠，即日起至明年1月底前，憑壽山動物園全票至頑...

墾丁成為紫斑蝶繁殖新樂園　墾管處用這招避「路殺」護蝶

台灣紫斑蝶與墨西哥帝王斑蝶並列世界兩大越冬型蝶種，台灣南部度冬蝶谷主要在嘉義以南至屏東北部的低海拔山區，墾丁近年發現春季...

高雄餐飲業之花是她 憑「阿娥」奪冠貼文送肉片或干貝

高雄在地粉專「K Taiwan」日前舉辦「高雄餐飲業之花」票選，鼓勵店家派出鎮店之花參賽，優勝者可抱回0.5錢的黃金獎座...

砸上億建情人谷溫泉遭閒置 高市原民會爭預算活化園區

茂林情人谷溫泉因為原始設計規畫瑕疵，導致委外經營廠商經營不到一年就認賠殺出，自今年6月荒廢至今。主管機關高雄市原民會表示...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。