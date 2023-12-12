打造恆春「有機半島」不是夢 胡麻油獲台灣農會百大精品

胡麻（黑芝麻）營養價值高，台灣目前逾9成仰賴進口，屏東縣恆春鎮農會看準養生食品市場，重新找回原生種胡麻，並打造有機一條龍產業鏈，繼洋蔥醬油後，新開發的有機胡麻油，再獲台灣農情好禮的百大精品；恆春農會總幹事林順和說，恆春半島得天獨厚的氣候適合有機農法，透過開發特色作物，一步步建立「有機半島」市場品牌。

林順和說，恆春原生種胡麻因在冬季種植適逢「落山風」且耗時費工，一度式微，但他發現恆春原生種胡麻的油脂含量較台南1號更高且味道更香，趁著農糧署推廣在地雜糧有機種植，請專家找到恆春原生種胡麻後，經復育再導入有機、友善栽植和機械化播採，並設立符合有機規範的加工廠，生產、調製、儲存及銷售「一條龍」產業一條龍，農民看到希望開始種植，休耕、荒廢的田區也重獲新生。

他說，台灣胡麻產地以台南和恆春為主，恆春街頭早年就處處飄香，但近年因產期較短又產量多且顆粒大的台南1號種胡麻興起，恆春農民開始轉種台南胡麻，恆春原生種胡麻純度因此降低且越來越稀少，為讓優良原生種重新種植，農會在凋零的田區中尋覓原生種，也成功留種復育，進而引進並取得台灣首座有機胡麻油加工驗證，喜獲台灣農情好禮的百大精品肯定。