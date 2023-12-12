墾丁成為紫斑蝶繁殖新樂園　墾管處用這招避「路殺」護蝶

台灣紫斑蝶與墨西哥帝王斑蝶並列世界兩大越冬型蝶種，台灣南部度冬蝶谷主要在嘉義以南至屏東北部的低海拔山區，墾丁近年發現春季飛越馬路遭「路殺」現象增加，今年6月甚至出現每天萬蝶橫越大量，紫斑蝶學者詹家龍歷時2年調查，發現山林受保護的墾丁已成為新棲地；墾管處為保護「紫色生態寶藏」，明年將在遷徙熱點架網護蝶並設降速警示牌，發展成繼賞鷹、護蟹後的生態保育亮點。

紫斑蝶是台灣數量最大蝶種之一，過去研究調查，紫蝶度冬幽谷分布北回歸線以南的低海拔山區，且因人為開發破壞度冬棲地，數量萬隻以上的蝶谷僅剩個位數；在更南的墾丁國家公園，過去越冬群聚僅零星發現，粗估數量約千隻，但近幾年在台26線墾丁至南灣路段、恆春通往滿州鄉的屏200縣道，都有為數可觀的紫斑蝶飛越馬路遭「路殺」，今年又大爆發，墾管處請詹家龍調查園內遷徙行為和生態。

台灣常見的紫斑蝶有4種，體型差異不大，展翅寬度約6至8公分，屬於中型蝶種 ，特徵是前翅背面呈紫色，舞動翅膀時蝶翼上的鱗片經由陽光折射，會因為角度的不同呈現不同的夢幻顏色；詹家龍調查指出，過去調查顯示，墾丁冬季氣溫高於傳統越冬棲地，加上恆春半島特有的冬季強勁「落山風」，不利於紫斑蝶在此度冬和繁殖，卻發現平地山林受保護的墾丁已成為新棲地。

「蝶類是自然界中動人的動態風景！」他說，紫斑蝶在冬季大量聚集形成壯觀的越冬型蝶谷，但由於繁殖地和棲地主要在平地和低海拔山區，多遭人為開發破壞，墾丁則受保護，目前調查發現有5處繁殖熱區，核三廠內的南灣地區是小紫斑蝶最大繁殖地，社頂以圓翅和端紫斑蝶為主，滿州鄉港口茶山還是台灣已知僅存最後的平地蝴蝶谷族群，但要解開紫斑蝶的遷徒之謎，需要長期監測調查和跨區域合作。