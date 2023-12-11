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旗山地景橋欠修 居民哀怨沒人理

聯合報／ 記者蔡世偉／高雄報導
旗山地景橋木棧道電線整個裸露在外，接線部分僅用膠帶綑綁，位置高度小朋友輕易就可碰觸，相當危險。記者蔡世偉／攝影
旗山地景橋木棧道電線整個裸露在外，接線部分僅用膠帶綑綁，位置高度小朋友輕易就可碰觸，相當危險。記者蔡世偉／攝影

高雄旗山老街遠近馳名，今年9月底前到訪遊客突破600萬人次，但地方居民感慨，除旗山老街重視，從日據時代糖廠鐵道橋改建而成的旗山地景步道橋，歷經10年風雨摧殘，木棧板損壞嚴重、照明不亮等缺失，好像選舉到了也沒人理；高市府工務局表示，將盡速派人維修、處理。

高雄旗山地區曾是台灣重要蔗糖產地，旗山溪地景主題步道橋是由舊糖廠鐵道橋改建而來，莫拉克風災曾毀損，高市府2013年修建至今已10年，橋面木棧板損壞嚴重，還有多處螺絲突起、照明不亮等缺失。

地方居民投訴，旗山地景橋木棧板鬆脫、凹凸不平，不少人走過踢到，若被絆倒更危險，部分更換過的木棧板未做防滑處理，多處照明設施也不亮，平時沒人理就算了，現在選舉仍沒人理，「真的有些悲哀。」

記者實地走訪發現，除了居民陳述的缺失，橋上還有多處電線裸露，部分膠帶明顯鬆脫，若夜間不慎碰觸，恐有觸電危險。此外，橋上風景秀麗，不少遊客駐足拍照卻不敢靠近欄杆，原來欄杆上滿布鳥類排泄物，香港觀光客坦言，「好可惜，橋上環境待改善。」

高市府工務局表示，損壞的木棧道將持續更新、維護，電線裸露與橋面鳥禽排泄物問題，將再派人加強檢修、清潔。

鐵道 老街

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