美濃白玉蘿蔔季 百人搶拔

美濃冬季特產「白玉蘿蔔」今年因氣候晚收成1個月，本月大豐收，農會昨舉辦白玉蘿蔔季，大批遊客爭相報名，下田採收蘿蔔，人手一大袋蘿蔔，今年蘿蔔種植面積超過200公頃，加上當地紅豆、敏豆及橙蜜香番茄共4大特產，產值預期超過10億元。

美濃白玉蘿蔔季昨開跑，數百人在蘿蔔田蓄勢待發，聽到啟動口號後，爭相彎腰拔蘿蔔，許多家長帶孩子同樂，小巧白玉蘿蔔相當好拔，不到20分鐘整片蘿蔔田已被拔完，參與活動的王姓市民說，這次全家出動，他負責拔、妻子摘蘿蔔葉、母親裝袋，滿載而歸。

農業局表示，美濃白玉蘿蔔在美濃種植菸葉時代結束後，銜接地方產業經濟命脈，透過白玉蘿蔔季，整合觀光行銷，帶動地方產值，加上紅豆、敏豆及橙蜜香番茄等合稱「冬作四天王」，每年逾10億元產值。

美濃農會表示，2006年起因產業轉型開始推廣小蘿蔔，透過多年改良品種、植種改善、宣傳行銷，如今已成為美濃秋冬作物的火車頭，種植面積逾200公頃。

農會表示，因氣候影響，白玉蘿蔔產季比往年晚約1個月，是史上最晚蘿蔔季。

近年農會成功將白玉蘿蔔與毛豆結合，以專區友善耕種為基礎，結合認股制度，讓消費者認識美濃好物。