義大醫院長杜元坤近10年跨海行醫義診 被譽為守護澎湖離島狂醫

義大醫院長杜元坤被譽為守護澎湖10萬人的離島狂醫，今晚在澎湖感恩音樂會上，以小提琴演奏雨夜花與感恩的心等曲目，湧進滿場觀眾。他將音樂帶入醫院，為自己也為病人改寫生命樂章。

澎湖縣政府今晚在文化局演藝廳舉辦「在澎湖義心仁醫」杜元坤醫師感恩音樂會，包括澎湖縣長陳光復、考試院長黃榮村等各界代表與民眾到場聆聽，現場掌聲不斷。

音樂會上由杜元坤演奏小提琴，並搭配澎湖文澳擊樂飛魔力、澎湖縣文化局合唱團、澎湖菊之音管弦樂團及馬公國小音樂班等傑出演藝團體合作演出精彩樂章，並啟動心傳點燈儀式。

陳光復表示，杜元坤是家喻戶曉的國際級骨科權威，以仁愛為懷，對澎湖離島居民因交通限制的就醫不便問題，感同深受，自民國105年開始每月不間斷、自掏腰包率領義大醫護團隊搭機來澎湖義診。

陳光復說，近年來杜元坤更深耕澎湖2、3級離島，如吉貝、花嶼、東嶼坪等，以提升離島居民就醫方便性，強化在地化的疾病照護，足跡遍及澎湖19個有人島，被譽為守護澎湖10萬人的離島狂醫。

杜元坤表示，澎湖讓他實現了人生的夢想，近10年跨海行醫義診，已把澎湖當作另外一個故鄉，「不是去澎湖，而是澎湖我回來了」，令在場民眾感動。

澎湖縣政府表示，杜元坤還捐贈救護車給將軍、花嶼等衛生所，更捐贈樂器給文澳擊樂飛魔力等。杜元坤3歲開始學小提琴，而當醫生是最讓他「樂在其中」的工作，他始終認為音樂能帶給病人快樂、撫慰人心靈魂，所以舉辦多次音樂會，致力將最愛的音樂帶入醫院，為自己也為服務的病人改寫生命樂章。