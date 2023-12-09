高雄輕軌今完成初勘 力拚明年元旦試營運

高雄輕軌力拚明年元旦試營運，今天下午在左營區龍德新路及大順路口北側軌道舉辦初勘演練，模擬鄰近建物掉落物砸擊列車第4節車廂，導致列車無法移動，起火且造成乘客受傷。初勘委員會總召集人許添本說，今天輕軌以「幾乎零缺點」通過初勘，之後還須經過履勘，才能拿到交通部營運許可。

高雄輕軌今天初勘演練地點在新上國小站（C25）附近的龍德新路及大順路口北側軌道，狀況是模擬列車在新上國小站（C25）與灣仔內站（C26）之間，遭到鄰近建物掉落物擊中列車第4節車廂，導致列車無法移動甚至起火，其中一名乘客被重物砸種身體，當場昏迷，另一位乘客腿部受傷，意識清醒。

演練模擬行控中心發現列車遭異物砸中，造成起火及人員受傷，立刻通知消防局派遣消防車、救護人趕往搶救，並通知警方派人到場控制場面，同時以廣播疏散車上乘客，請乘客下車以步行方式走到車站，救護人員在現場進行傷檢後將輕傷及昏迷乘客用救護車送醫急救，消防人員順利撲滅火勢，最後再由工程車將輕軌列車拖回工廠維修。

許添本說，輕軌成圓的最後一段路，愛河之心站（C24）到凱旋公園站（C32）的初勘工作，今天早上經過聽取簡報及書面審查，現場的踏勘檢視，到今天下午的演練，過程非常順利，展現高雄捷運局、捷運公司、工務局等相關單位的協力合作。