聽新聞
test
0:00 / 0:00
高雄輕軌今完成初勘 力拚明年元旦試營運
高雄輕軌力拚明年元旦試營運，今天下午在左營區龍德新路及大順路口北側軌道舉辦初勘演練，模擬鄰近建物掉落物砸擊列車第4節車廂，導致列車無法移動，起火且造成乘客受傷。初勘委員會總召集人許添本說，今天輕軌以「幾乎零缺點」通過初勘，之後還須經過履勘，才能拿到交通部營運許可。
高雄輕軌今天初勘演練地點在新上國小站（C25）附近的龍德新路及大順路口北側軌道，狀況是模擬列車在新上國小站（C25）與灣仔內站（C26）之間，遭到鄰近建物掉落物擊中列車第4節車廂，導致列車無法移動甚至起火，其中一名乘客被重物砸種身體，當場昏迷，另一位乘客腿部受傷，意識清醒。
演練模擬行控中心發現列車遭異物砸中，造成起火及人員受傷，立刻通知消防局派遣消防車、救護人趕往搶救，並通知警方派人到場控制場面，同時以廣播疏散車上乘客，請乘客下車以步行方式走到車站，救護人員在現場進行傷檢後將輕傷及昏迷乘客用救護車送醫急救，消防人員順利撲滅火勢，最後再由工程車將輕軌列車拖回工廠維修。
許添本說，輕軌成圓的最後一段路，愛河之心站（C24）到凱旋公園站（C32）的初勘工作，今天早上經過聽取簡報及書面審查，現場的踏勘檢視，到今天下午的演練，過程非常順利，展現高雄捷運局、捷運公司、工務局等相關單位的協力合作。
許添本表示，大順路是比較複雜的一條道路，也有種植雨豆樹，施工團隊做很好的處理，使得雨豆樹形成一個新的地標，「像是雨傘罩住、保護輕軌」，今天在大順路完成輕軌初勘工作，相信輕軌成圓之後，「高雄就能大順」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言