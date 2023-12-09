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慶祝大豐收！美濃百人下田瘋採白玉蘿蔔 開創地方商機

聯合報／ 記者宋原彰／高雄即時報導
美濃農會今日舉辦白玉蘿蔔季，大批遊客爭相報名，下田採收「瘋採」蘿蔔，人手幾乎一大袋蘿蔔。記者宋原彰／攝影
美濃農會今日舉辦白玉蘿蔔季，大批遊客爭相報名，下田採收「瘋採」蘿蔔，人手幾乎一大袋蘿蔔。記者宋原彰／攝影

高雄美濃地區的冬季特產「白玉蘿蔔」今年因氣候晚收成約1個月，本月迎來大豐收，美濃農會今日舉辦白玉蘿蔔季，大批遊客爭相報名，下田採收「瘋採」蘿蔔，人手幾乎一大袋蘿蔔；今年當地蘿蔔種植面積超過200公頃，加上當地紅豆、敏豆及橙蜜香番茄共4大特產，產值預期超過10億。

美濃白玉蘿蔔季最大看點之一，就是超過百人在蘿蔔田內蓄勢待發，聽到口號後，爭相彎腰拔蘿蔔，許多家長帶著孩子同樂，小巧的白玉蘿蔔在已撥鬆的土壤內相當好拔，不到20分鐘整片蘿蔔田已被拔完；一次拔了約50根蘿蔔的王先生說，這次帶著妻子、媽媽參加，他負責拔、妻子摘蘿蔔葉，媽媽裝袋，分工之下滿載而歸。

農業局表示，美濃白玉蘿蔔在美濃種植菸葉的時代結束後，銜接起地方產業的經濟命脈，農業局輔導當地農會，供應農民優質種子，控制生產面積，並藉由白玉蘿蔔季，整合觀光行銷，帶動地方產值，加上紅豆、敏豆及橙蜜香番茄等合稱「冬裡作四天王」，預計每年有超過10億元的產值。

美濃農會表示，2006年起因產業轉型開始推廣小蘿蔔，透過多年改良品種、植種改善、宣傳行銷等，如今已成為美濃秋冬作物的火車頭；今年因氣候影響，白玉蘿蔔產季比往年晚了近1個月，是史上最晚的蘿蔔季，也是產季最集中的一年，種植面積超過200公頃。

農會表示，近年來農會成功將白玉蘿蔔與毛豆結合，以專區友善耕種為基礎，結合認股制度，讓消費者進一步認識美濃農產好物，今年股東會活動認股數白玉蘿蔔200股、毛豆260股，每股700元，除了股東會，也有個人農場不定期上架農會網站。

美濃農會今日舉辦白玉蘿蔔季，大批遊客爭相報名，下田採收「瘋採」蘿蔔，人手幾乎一大袋蘿蔔。記者宋原彰／攝影
美濃農會今日舉辦白玉蘿蔔季，大批遊客爭相報名，下田採收「瘋採」蘿蔔，人手幾乎一大袋蘿蔔。記者宋原彰／攝影
美濃農會今日舉辦白玉蘿蔔季，大批遊客爭相報名，下田採收「瘋採」蘿蔔，人手幾乎一大袋蘿蔔。記者宋原彰／攝影
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美濃農會今日舉辦白玉蘿蔔季，大批遊客爭相報名，下田採收「瘋採」蘿蔔，人手幾乎一大袋蘿蔔。記者宋原彰／攝影
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美濃農會今日舉辦白玉蘿蔔季，大批遊客爭相報名，下田採收「瘋採」蘿蔔，人手幾乎一大袋蘿蔔。記者宋原彰／攝影
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美濃農會今日舉辦白玉蘿蔔季，大批遊客爭相報名，下田採收「瘋採」蘿蔔，人手幾乎一大袋蘿蔔。記者宋原彰／攝影
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美濃 農會 高雄市

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