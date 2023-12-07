和牛買一送一！唐吉訶德高雄店開幕 上千民眾一早排隊搶購

全台最大唐吉訶德「DON DON DONKI」今天在高雄大立百貨開幕，一早就吸引上千民眾搶排隊進館，開幕推出和牛買一送一、蘋果裝到滿等好康優惠，不到一小時就全部搶光，此外日本直送的麝香葡萄與新鮮草莓也是限量搶購，大立指出，無印良品、唐吉訶德進駐後，預料2家店每年可挹注大立上看10億元業績，希望原有品牌業績能成長1倍。

高雄大立百貨耗時5年、斥資10億進行大改造，繼日系品牌蔦屋書店後，成功招商兩大日系品牌無印良品、唐吉訶德進駐，而且都是全台最大店。今天一早唐吉訶德開幕包括高雄市長陳其邁、大統集團副總經理張銘池、以及日本貴賓都親臨現場。陳其邁表示，大統集團旗下的大統百貨曾是全台最大百貨，今天開幕跟當年盛況很像，相信南高雄未來生活機能會更好，也會吸引更多產業進駐。