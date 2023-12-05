屏東接軌穆斯林國際旅遊市場 海生館等35家完成清真認證

為拓展疫後對接19億人口的穆斯林國際旅遊市場，交通部觀光署大鵬灣國家風景區管理處今年推動屏東觀光圈穆斯林友善環境改善，邀台灣最大水族館的國立海洋生物博物館、親子家庭最愛的香皂觀光工廠芙玉寶及林邊永鑫海鮮餐廳等指標性業者參與，共35家業者完成Halal清真認證，並在今天授證，迎接穆斯林旅遊市場。

鵬管處長許主龍說，穆斯林族群近年也嘗試不同的旅遊方式，成為非穆斯林國家拚觀光的首要目標，但其生活方式受信仰規範，食衣住行都必須符合清真認證原則，要吸引前來，必須有足夠的友善環境；屏東山海美景美食琳瑯滿目，符合穆斯林族群愛好自然、親子旅遊的特性，6月號召屏東觀光圈業者參與，透過教學觀摩、教育訓練、踩線並納入業者驗證資訊，讓穆斯林遊客能輕鬆遊屏東。

他說，透過屏東觀光圈穆斯林輔導計畫，由驗證廠商伊斯蘭商務發展公司輔導並辦教育訓練，成功完成穆斯林驗證，並辦理踩線行程實際進行接待及穆斯林社群行銷宣傳，讓整體專案計畫提升屏東觀光服務效能。

許主龍說，今年至10月來台旅客人數已近500萬人次，穆斯林國家市場內，尤其馬來西亞及印尼於疫後觀光恢復力最快，分別有69.3%及77.2%，屏東縣累計已有約50家業者完成穆斯林驗證，馬來西亞的穆斯林旅行社今年到台灣旅遊人次越來越多，透過實際踩線體驗，推動屏東觀光圈穆斯林友善旅遊環境意象，在地業者熱情、親切的服務及接待都讓穆斯林旅客留下深刻印象。