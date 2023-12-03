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高雄輕軌C24至C32站穩定測試完成 將進行初、履勘

中央社／ 高雄3日電

高雄輕軌大順路段，自11月2日展開C24愛河之心站至C32凱旋公園站路段為期近1個月的行車測試後，測試作業將告一段落，市府捷運局表示，後續將進行初、履勘，明年元旦後通車。

捷運局今天發布新聞稿表示，輕軌11月2日起展開C24愛河之心站至C32凱旋公園站路段為期近1個月的行車測試，在12月2日完成連續7天系統穩定性測試後，行車測試作業將告一段落，後續將進行初、履勘，朝明年元旦後通車邁進。

捷運局說明，系統穩定性測試期間，雙向行駛輕軌全環路段，包含已營運路段及C24愛河之心站至C32凱旋公園站測試路段，列車以10至15分鐘班距方式，模擬正常營運狀況，測試已於昨天完成，測試結果符合要求，達成申請初勘要件。

輕軌大順路段新增通車路段5公里、7座車站，全線通車後共22.1公里、38座車站。C24愛河之心站至C32凱旋公園站路段保留雨豆樹隧道，輕軌路廊更遍植綠草與樹籬，綠意盎然，高捷公司取名為「綠巨人隧道」。

大順路段未來通車營運後，沿線經過義享天地、好市多大順店、家樂福鼎山店、高雄高工、樹德家商、道明中學及聖功醫院等，並可與台鐵科工館站、捷運紅線凹子底站轉乘。

高雄輕軌 愛河 捷運

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