高雄工鬥遊行 7訴求抗議低薪

高雄地區50多個工會參加勞動權益大遊行，3000多人步行2.2公里表達勞工7大訴求，要求政府及總統參選人正視勞工低薪、退休保障等問題做出回應，別讓台灣淪為日本「下流老人」社會。

「工鬥行腳」隊伍昨早在高市文化中心集結，從文化中心往東，途經中正體育場路到行政院南服中心止，共提出解決低薪、退休保障、增加國定假日、終止消防人員殉職、健全長照反奴工、提高職災費率、組織工會要放寬等訴求。

高雄市產業總工會理事長何政家說，台灣有178萬3000人薪資在3萬元以下，蔡政府雖8次調整基本工資，仍無法保障低薪勞工的基礎生活，依行政院主計總處調查，高雄民眾2021年每月人均消費支出為2.3萬，台北3.2萬，薪資明顯有差。

新高雄產業總工會監事林明賢表示，要做到老人生活平等，新制勞退提撥率至少要拉到12%至15%。2019年起勞退年齡從60歲延至65歲，退休金仍維持45個基數，多做5年卻沒有相對保障。勞退部分，全台約6成民眾在2萬元以下，已經快要變成日本下流老人社會，「勞工不是政府與國家的免洗筷，退休後應該要有更好的保障」。

桃園市產業總工會副理事曲佳雲代表工鬥團體授旗，她表示，絕大多數勞工沒有保障，希望3組參選人聽到勞工的訴求，不要每逢選舉就是政客爭大位，把工人權益都當空頭支票消費。葉姓勞工說，無法接受執政黨有意大量引進印度勞工。