聽新聞
test
0:00 / 0:00

高雄工鬥遊行 7訴求抗議低薪

聯合報／ 記者王昭月／高雄報導
勞動權益訴求大遊行從高雄市立文化中心出發，高雄地區50多個工會3000多人，步行2.2公里表達勞工7大訴求。記者王昭月／攝影
勞動權益訴求大遊行從高雄市立文化中心出發，高雄地區50多個工會3000多人，步行2.2公里表達勞工7大訴求。記者王昭月／攝影

高雄地區50多個工會參加勞動權益大遊行，3000多人步行2.2公里表達勞工7大訴求，要求政府及總統參選人正視勞工低薪、退休保障等問題做出回應，別讓台灣淪為日本下流老人」社會。

「工鬥行腳」隊伍昨早在高市文化中心集結，從文化中心往東，途經中正體育場路到行政院南服中心止，共提出解決低薪、退休保障、增加國定假日、終止消防人員殉職、健全長照反奴工、提高職災費率、組織工會要放寬等訴求。

高雄市產業總工會理事長何政家說，台灣有178萬3000人薪資在3萬元以下，蔡政府雖8次調整基本工資，仍無法保障低薪勞工的基礎生活，依行政院主計總處調查，高雄民眾2021年每月人均消費支出為2.3萬，台北3.2萬，薪資明顯有差。

新高雄產業總工會監事林明賢表示，要做到老人生活平等，新制勞退提撥率至少要拉到12%至15%。2019年起勞退年齡從60歲延至65歲，退休金仍維持45個基數，多做5年卻沒有相對保障。勞退部分，全台約6成民眾在2萬元以下，已經快要變成日本下流老人社會，「勞工不是政府與國家的免洗筷，退休後應該要有更好的保障」。

桃園市產業總工會副理事曲佳雲代表工鬥團體授旗，她表示，絕大多數勞工沒有保障，希望3組參選人聽到勞工的訴求，不要每逢選舉就是政客爭大位，把工人權益都當空頭支票消費。葉姓勞工說，無法接受執政黨有意大量引進印度勞工。

薪資 下流老人 日本

延伸閱讀

高雄大林、同安里長補選 莊承翰、林惠蓮當選

高雄槍擊案外案！他替友喬事孕妻險流產 怒撞車庫洩憤

旗津新秘境「鍾愛之門」！高雄賞夕陽、觀星好去處再加一

高雄車主併排停車接2400罰單 網友慶幸被開900算賺到

相關新聞

南巡東港集體食物中毒 大甲媽遶境團 69人送醫

大甲媽百年南巡屏東第2天，昨驚傳遶境人員食物中毒，媽祖鑾轎上午為屏東第二分隊消災賜福後，下午2點左右抵達東港東隆宮，數名...

高市公園公廁少 長輩無處解放

台灣預估2025年進入超高齡社會，高雄全市65歲以上長輩已突破50萬大關，共融公園陸續增設適合樂齡長輩適用的器材，不過議...

高雄工鬥遊行 7訴求抗議低薪

高雄地區50多個工會參加勞動權益大遊行，3000多人步行2.2公里表達勞工7大訴求，要求政府及總統參選人正視勞工低薪、退...

加強道安攔查 高市抓酒駕、大型車違規

道安會報統計，1到10月A1事故死亡人數及A1大型車死亡人數與去年同期下降，但酒駕死亡人數不變，有鑑近日發生2起大型車死...

高雄大林、同安里長補選 莊承翰、林惠蓮當選

高雄市旗山區大林里、梓官區同安里今天進行里長補選，結果傍晚出爐，旗山區大林里由莊承翰勝出；梓官區同安里投票率更高達74....

屏東和平教會耶誕創全台最大薑餅城 「為光・照耀」 點亮黑暗

各樣天災人禍、戰爭在世界各地不斷發生，許多人流離失所、內心破碎或身處黑暗，為了把光亮與平安帶進每一個黑暗的角落，屏東和平...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。