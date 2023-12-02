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高捷24個車站電扶梯一度停擺！台電：建案施工不慎致線路跳脫

中央社／ 高雄2日電
高雄捷運示意圖，非當事照。聯合報系資料照
高雄捷運示意圖，非當事照。聯合報系資料照

高雄市仁武區一處建案施作混凝土灌漿作業時，不慎接近輸電線，導致線路跳脫，高雄捷運也因電力壓降，紅、橘線24個車站電扶梯一度停擺，經重新啟動後恢復，不影響列車營運。

高雄捷運公司向中央社記者表示，今天下午4時多，因捷運電力壓降，導致高雄捷運紅、橘線24個車站電扶梯一度停止運作，經確認電扶梯無異常及無人員使用後，派員逐一重新啟動，約30分鐘後恢復正常使用，對列車營運未造成影響。

台電高屏供電區營運處副處長張喜翔表示，仁武區有建案施作混凝土灌漿作業時不慎接近輸電線，導致台電啟動保護機制，輸電線線路跳脫。跳脫後影響一條饋線有壓降現象，引發高捷電扶梯一度停止運作。

張喜翔說，跳脫的輸電線將於明天巡視處理，另外還有其他輸電線可供電，未造成用戶停電。台電高雄區營業處表示，高屏供電區處輸電系統事故造成電壓驟降，除高捷電扶梯外，未接獲用戶停電，民眾感受應為電燈閃爍。

捷運 台電 停電 高捷

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