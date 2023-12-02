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高雄物產館遭批賤收6萬委外經營 農業局澄清是36萬

聯合報／ 記者蔡世偉／高雄即時報導
農業局表示高雄物產館每逢週末都會舉辦市集，提升高雄農漁產品能見度及銷量。記者蔡世偉／翻攝
農業局表示高雄物產館每逢週末都會舉辦市集，提升高雄農漁產品能見度及銷量。記者蔡世偉／翻攝

日前高雄市議員陳麗珍以一年6萬元租金，賤租佔地近1500坪的高雄物產館給委外廠商，卻消極管理，導致場館多處閒置狀態，停車場管理雜亂。對此，農業局表示高雄物產館進駐廠商實際營業面積僅有150坪，每年收取36萬元權利金，平均年營業額2000萬元營業額及6萬人次以上參訪人潮。

高雄物產館被議員抨擊賤價委外經營，一年僅收取6萬元租金，導致廠商消極管理。農業局強調經營高雄物產館是以推廣高雄在地農產，一樓設置展售區、餐廳、行銷活動表演區與二樓廚藝教室。協助高雄農民與發展農業特色為目的，重點不是增加市庫收入。

高雄物產館進駐廠商實際營業面積僅有150坪，透過委外經營的方式，每年收取36萬元權利金，農業局節省了自行經營農產場館的經費，並透過物產館創造平均年營業額2000萬元營業額及6萬人次以上參訪人潮。

高雄物產館自101年9月開辦，已歷11年。展示販賣區大高雄地區優質物產、加工特產到限定季節禮盒，每周周末舉辦微風有機市集日，每月舉辦蓮潭小農市集，結合廚藝教室、親子手作、食農教育與農產體驗推廣等，提升高雄農漁產品能見度及銷量，進而讓民眾喜歡也增加農民收入。

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