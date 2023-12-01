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大甲媽南巡屏東 首日內埔站聚千人

聯合報／ 記者張已亷／屏東即時報導
台中大甲媽百年首度南巡屏東，展開3天平安遶境賜福，今首日上午第一站到內埔天后宮會香，幼兒園孩童井然有序跪地「鑽轎腳」。記者張已亷／攝影
台中大甲媽百年首度南巡屏東，展開3天平安遶境賜福，今首日上午第一站到內埔天后宮會香，幼兒園孩童井然有序跪地「鑽轎腳」。記者張已亷／攝影

台中大甲媽百年首度南巡屏東，展開3天平安遶境賜福，今首日上午第一站到內埔天后宮會香，信眾匯集附近一間幼兒園擺設的香案前迎駕，園區內師長也帶著孩童雙手合十引頸期盼，媽祖鑾轎在遶境隊伍陪同下抵達，屏東第1選區立委參選人黃明賢、民進黨參選人鍾佳濱、安泰醫院榮譽院長蘇清泉、鄉長鍾慶鎮等人，在大甲鎮瀾宮董事長顏清標帶領下參拜還「鑽轎腳」。

內埔天后宮劉姓委員表示，這是百年來沒有遇過的狀況，大甲媽第一次親臨天后宮，「很榮幸，非常開心，讓大甲媽能過來坐坐」，之前廟方都有參加鎮瀾宮舉辦的廟會聯誼，雙方偶有交流，另今天有準備客家經典粄食，招待前來的志工、信眾與轎班。

大甲鎮瀾宮將重修落成，於今年底舉行重修慶成祈安七朝清醮大典，並遵循傳統辦理「放王船」儀式，由媽祖指定東港東隆宮王船組造船師傅承造，迎來大甲媽百年首次南巡屏東，今是遶境首日，隊伍於上午11點20分左右抵達內埔鄉私立小博士幼兒園，哨角隊吹奏氣勢盛大，與三十六執士隊等在神轎前方開路、護駕。

幼兒園孩童們井然有序跪地「鑽轎腳」，隊伍於中午12點左右到內埔天后宮，待媽祖駐駕後，大甲鎮瀾宮董事長顏清標帶領屏東第1選區立委參選人黃明賢、民進黨參選人鍾佳濱、安泰醫院榮譽院長蘇清泉、鄉長鍾慶鎮等人參拜，並依序跪下從媽祖鑾轎下爬過，祈求平安。遶境隊伍下午將往萬丹萬惠宮、屏東市慈鳳宮等地會香，今晚將駐駕屏東慈鳳宮。

台中大甲媽百年首度南巡屏東，展開3天平安遶境賜福，今首日上午第一站到內埔天后宮會香，信眾匯集附近一間幼兒園擺設的香案前迎駕，園區內師長也帶著孩童雙手合十引頸期盼。記者張已亷／攝影
台中大甲媽百年首度南巡屏東，展開3天平安遶境賜福，今首日上午第一站到內埔天后宮會香，信眾匯集附近一間幼兒園擺設的香案前迎駕，園區內師長也帶著孩童雙手合十引頸期盼。記者張已亷／攝影
台中大甲媽百年首度南巡屏東，展開3天平安遶境賜福，今首日上午第一站到內埔天后宮會香，屏東第1選區立委參選人黃明賢（右六）、民進黨參選人鍾佳濱（右一）、安泰醫院榮譽院長蘇清泉（右二）、鄉長鍾慶鎮（右三）等人，在大甲鎮瀾宮董事長顏清標（右四）帶領下參拜還「鑽轎腳」。記者張已亷／攝影
台中大甲媽百年首度南巡屏東，展開3天平安遶境賜福，今首日上午第一站到內埔天后宮會香，屏東第1選區立委參選人黃明賢（右六）、民進黨參選人鍾佳濱（右一）、安泰醫院榮譽院長蘇清泉（右二）、鄉長鍾慶鎮（右三）等人，在大甲鎮瀾宮董事長顏清標（右四）帶領下參拜還「鑽轎腳」。記者張已亷／攝影
台中大甲媽百年首度南巡屏東，展開3天平安遶境賜福，今首日上午第一站到內埔天后宮會香，信眾匯集附近一間幼兒園擺設的香案前迎駕，孩童見到遶境隊伍發送糖果開心瘋搶。記者張已亷／攝影
台中大甲媽百年首度南巡屏東，展開3天平安遶境賜福，今首日上午第一站到內埔天后宮會香，信眾匯集附近一間幼兒園擺設的香案前迎駕，孩童見到遶境隊伍發送糖果開心瘋搶。記者張已亷／攝影
台中大甲媽百年首度南巡屏東，展開3天平安遶境賜福，今首日上午第一站到內埔天后宮會香，現場聚集近千人，場面熱鬧歡騰。記者張已亷／攝影
台中大甲媽百年首度南巡屏東，展開3天平安遶境賜福，今首日上午第一站到內埔天后宮會香，現場聚集近千人，場面熱鬧歡騰。記者張已亷／攝影

屏東 媽祖 遶境

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