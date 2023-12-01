澎湖花火節獲獎殊榮 國際品牌合作增亮點
澎湖國際海上花火節今年帶動
觀光產值逾36億元，獲第10屆「台灣活動卓越獎」公共服務活動金質獎。明年活動邁向22年，持續與國際品牌合作，如期在5月2日開幕升空可望再創一波高峰。
澎湖縣政府旅遊處表示，明年花火節緊鑼密鼓籌備中，日前已公布27場花火活動日期，包含4月18日、4月25日試放場，5月2日開幕至7月30日閉幕；期間5月、6月每週一、四辦理，7月為週二辦理，並規劃6月1日七美、6月15日望安，以及7月28日吉貝等3場離島場。另外也將延續與熱門IP合作，創造更多活動亮點，相關訊息可參考澎湖Travel網站。
旅遊處表示，2023澎湖國際海上花火節獲台灣活動發展協會舉辦第10屆「台灣活動卓越獎」公共服務活動金質獎，11月28日由澎湖縣政府參議陳晶卉代表前往台北受領獎項，並現場分享澎湖花火節辦理經驗。
舉辦已有21年的澎湖國際花火節，是地方觀光發展重要支柱，今年更與迪士尼百年慶典合作推出限定主題商品
。依旅遊處數據，25場活動廣受歡迎，吸引52萬人次蒞澎旅遊。以每人新台幣7000元觀光消費計算，創造超過36億元觀光產值，也為COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情過後的澎湖觀光產業注入強心針，帶動地方發展。
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