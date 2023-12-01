快訊

姑姑賭博欠債2千萬…阿嬤要賣屋救女！ 律師提五解方：就是不能賣房子

細雨街頭肥皂箱開講 吳欣盈甩公主形象：I am ready！

日職／震撼彈！吳念庭離開西武獅 下一站回台打球

澎湖花火節獲獎殊榮 國際品牌合作增亮點

中央社／ 澎湖縣1日電

澎湖國際海上花火節今年帶動

觀光產值逾36億元，獲第10屆「台灣活動卓越獎」公共服務活動金質獎。明年活動邁向22年，持續與國際品牌合作，如期在5月2日開幕升空可望再創一波高峰。

澎湖縣政府旅遊處表示，明年花火節緊鑼密鼓籌備中，日前已公布27場花火活動日期，包含4月18日、4月25日試放場，5月2日開幕至7月30日閉幕；期間5月、6月每週一、四辦理，7月為週二辦理，並規劃6月1日七美、6月15日望安，以及7月28日吉貝等3場離島場。另外也將延續與熱門IP合作，創造更多活動亮點，相關訊息可參考澎湖Travel網站。

旅遊處表示，2023澎湖國際海上花火節獲台灣活動發展協會舉辦第10屆「台灣活動卓越獎」公共服務活動金質獎，11月28日由澎湖縣政府參議陳晶卉代表前往台北受領獎項，並現場分享澎湖花火節辦理經驗。

舉辦已有21年的澎湖國際花火節，是地方觀光發展重要支柱，今年更與迪士尼百年慶典合作推出限定主題商品

。依旅遊處數據，25場活動廣受歡迎，吸引52萬人次蒞澎旅遊。以每人新台幣7000元觀光消費計算，創造超過36億元觀光產值，也為COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情過後的澎湖觀光產業注入強心針，帶動地方發展。

澎湖縣 花火節

延伸閱讀

澎湖垃圾問題 環境部協助朝在地自主處理

影／澎湖白沙鄉碼頭火燒船1男遭燒傷 風勢助長火滅船燒焦

跑團天地／燒肉甜甜圈澎湖團 一群人跑得更遠！

立院考察澎湖重症醫療 地方爭取長照與腫瘤中心

相關新聞

保育人士痛批鄰近光華園水獺棲地遭破壞 廠商喊冤

坐落在太湖畔的光華園，曾是兩岸對峙時期金門的心戰工作基地與空飄站基地，也是外賓參訪的主要據點，但後來走入歷史後，此處卻荒...

47年高雄九如路橋拆除交通不便 警公布替代道路

因應高雄鐵路地下化，長達47年歷史的高雄市九如陸橋上月26日拆除，警方和義交全天候在施工區域管制交通，由於河西路和同盟路...

1500坪、年租金才收6萬 高雄物產館淪倉庫遭批經營不用心

高雄物產館是行銷高雄農特產重要的「門面」，但民代發現，物產館面積近1500坪，一年租金才收6萬元，館內部分空間淪為倉庫，...

南橫通車甲仙沒人潮原因曝 業者預期12月人潮湧現

中斷近4個月的南橫公路，終於11月25日終於重新通車，但開放通車首日，高雄甲仙觀光業者卻沒有看到預期的人潮，大約僅多個1...

高市抽驗 必比登名店挨罰

高雄貳哥食堂、廖記米糕曾名列必比登推薦名單，是網紅名店，但「貳哥食堂」卻被高市衛生局抓到儲放過期食品，「廖記米糕」店內辣...

大甲媽初次南巡屏東 首站到內埔

台中大甲媽百年以來首度南巡屏東，從今天起為期3天平安遶境賜福屏東迎回王船，首站將到內埔天后宮揭開序幕。屏東縣府表示，此次...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。