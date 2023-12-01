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高市抽驗 必比登名店挨罰

聯合報／ 記者吳慧芬／高雄報導
高市衛生局啟動「媒體網紅熱門餐飲業者稽查專案」，稽查網紅名店。圖／高市衛生局提供
高市衛生局啟動「媒體網紅熱門餐飲業者稽查專案」，稽查網紅名店。圖／高市衛生局提供

高雄貳哥食堂、廖記米糕曾名列必比登推薦名單，是網紅名店，但「貳哥食堂」卻被高市衛生局抓到儲放過期食品，「廖記米糕」店內辣椒醬含過量防腐劑，依法開罰。

「貳哥食堂」位於高雄鼓山區，為台式家常菜名店，有68年歷史的「廖記米糕」是橋頭老街名店，已傳承到第三代，招牌餐點為「筒仔米糕」。

高雄衛生局9月至11月啟動「媒體網紅熱門餐飲業者稽查專案」，稽查16家網紅餐飲業者及抽驗31件食品，稽查項目包含牛豬原料原產標示、重組肉、食品良好衛生規範、逾期食品等。其中8家業者食品不符良好衛生規範(GHP)準則，經限期改正後複查合格，但「貳哥食堂」被查獲貯存逾期食品，依食安法開罰6萬元。

衛生局另抽驗即食食品、醬、冰塊、沙拉、蔬果、涼拌食品、生魚片、咖哩粉等31件，檢驗衛生標準、防腐劑、甜味劑、環氧乙烷等項，傳承三代老店「廖記米糕」辣椒醬竟檢出過量防腐劑苯甲酸，已移請屏東衛生局查處。

衛生局 防腐劑 網紅

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