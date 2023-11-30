聽新聞
test
0:00 / 0:00

民宅電車線旁吊掛作業 列車驚停駛

聯合報／ 記者劉星君潘欣中／屏東報導
高臂吊車在屏東潮州火車站旁吊掛鋼材時，吊臂距鐵路線路僅4公尺、非常危險。圖／潮州火車站提供
高臂吊車在屏東潮州火車站旁吊掛鋼材時，吊臂距鐵路線路僅4公尺、非常危險。圖／潮州火車站提供

屏東潮州火車站南下月台隔音橋旁的鐵皮屋民宅，前天雇高臂吊車吊掛鋼材時，站務員驚見吊臂太靠近電車線路、太危險，立即通報列車停駛並派員制止；鐵路警調查發現，吊車作業距離鐵路線路僅4公尺，也未向台鐵申請許可，明顯影響列車行駛安全，依妨害公眾往來安全罪究辦。

「實在太離譜了！」潮州火車站副站長邱旻杰說，前天上午10時25分，南下區間車剛駛進第1月台，他驚見電車線路外側空域，竟有高臂吊車吊掛鋼材，隨時有碰觸電車線路危險，立即通報列車暫勿駛離，並通報派員制止停工，區間車才放行。

鐵路警察局調查，該高臂吊掛作業距離鐵路線路4公尺，施作前未向台鐵申請許可，明顯影響列車行駛安全，將通知施工屋主及吊車司機到案說明。

潮州火車站說明，鐵路法第61條之1規定，已公告實施的禁建、限建範圍內不得施作，該棟距月台隔音橋旁約10尺鐵皮屋，在車站改建高架前就已存在，是否在禁建、限建範圍內仍須調查，但任何靠近鐵路路線工程，都應事先向台鐵申請確認。

火車站 台鐵

延伸閱讀

太離譜！距潮州火車站牆僅5步 驚見電車線旁高吊臂作業

成都到九寨 搭川青鐵路省4小時

影／驚！疑似「風太大」林口吊車掉落鷹架砸中公車站牌

疑有撞擊聲！台鐵區間車行經斗南車站一度停駛 原因曝光

相關新聞

旗津人控差別待遇 通勤只給舊船

往來高雄、旗津渡輪是地方重要交通工具，但旗津居民抱怨，每天上午9時前只有舊型小渡輪行駛，且品質不佳、甲板損壞；高雄市輪船...

民宅電車線旁吊掛作業 列車驚停駛

屏東潮州火車站南下月台隔音橋旁的鐵皮屋民宅，前天雇高臂吊車吊掛鋼材時，站務員驚見吊臂太靠近電車線路、太危險，立即通報列車...

永恆聖母院沉浸體驗 師生驚嘆

HTC、VIVE Arts策畫的法國巴黎原創沉浸式VR體驗「永恆聖母院」，以高雄國立科學工藝博物館作為海外首站，雖然每日...

體育場演唱會頻繁 高市執行修繕計畫

高雄國家體育場今年辦多場演唱會，遭質疑市府濫用「專案免費」、犧牲場館收益引發熱議，市議員昨再指出，體育場跑道龜裂斑駁未整...

金門榮服處與大同之家為百歲人瑞慶生 壽星阿嬤笑開懷

金門大同之家目前安養的長輩有19位超過90歲，其中百歲以上的人瑞就有4位之多，金門縣榮民服務處及大同之家今天特別為百歲人...

屏東田間紅豆未結莢農友傻眼 立委參選人籲納入農業天災保險

屏東縣是紅豆最大產區，萬丹、新園紅豆農民向民進黨屏南立委候選人徐富癸反映，今年紅豆因受極端氣候影響，乾燥不冷導致紅豆未結...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。