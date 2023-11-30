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民宅電車線旁吊掛作業 列車驚停駛
屏東潮州火車站南下月台隔音橋旁的鐵皮屋民宅，前天雇高臂吊車吊掛鋼材時，站務員驚見吊臂太靠近電車線路、太危險，立即通報列車停駛並派員制止；鐵路警調查發現，吊車作業距離鐵路線路僅4公尺，也未向台鐵申請許可，明顯影響列車行駛安全，依妨害公眾往來安全罪究辦。
「實在太離譜了！」潮州火車站副站長邱旻杰說，前天上午10時25分，南下區間車剛駛進第1月台，他驚見電車線路外側空域，竟有高臂吊車吊掛鋼材，隨時有碰觸電車線路危險，立即通報列車暫勿駛離，並通報派員制止停工，區間車才放行。
鐵路警察局調查，該高臂吊掛作業距離鐵路線路4公尺，施作前未向台鐵申請許可，明顯影響列車行駛安全，將通知施工屋主及吊車司機到案說明。
潮州火車站說明，鐵路法第61條之1規定，已公告實施的禁建、限建範圍內不得施作，該棟距月台隔音橋旁約10尺鐵皮屋，在車站改建高架前就已存在，是否在禁建、限建範圍內仍須調查，但任何靠近鐵路路線工程，都應事先向台鐵申請確認。
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