旗津人控差別待遇 通勤只給舊船

往來高雄、旗津渡輪是地方重要交通工具，但旗津居民抱怨，每天上午9時前只有舊型小渡輪行駛，且品質不佳、甲板損壞；高雄市輪船公司總經理龍李坤說，甲板受損的快樂輪將在歲修期修復，上周已調度大型史努比渡輪，尖峰時段搭載通勤旅客。

旗津區居民近日在網路社群抱怨，指往來旗津、鼓山渡輪船，船上甲板木板多處損壞，船公司每天上午9點前只開小型舊船，質疑上下班不重要嗎？有新船不開，虧損又怪罪旗津居民，船公司到底甚麼時候才要修船？

高雄市議員簡煥宗說，早在前市長陳菊時就質詢，建議渡輪汰舊換新，但沒想到旗福一號、旗福二號新電動渡輪日前下水後，船公司只做觀光，他也常搭渡輪，仍用老舊渡輪運輸，實在很不理想！

龍李坤表示，快樂輪甲板是露天的，平常有雨水、海鹽侵蝕，加上長年機車騎出，甲板超限損壞，公司已檢討並決定在歲修期修復。

龍李坤說，目前載客渡輪有8艘，旗鼓一號及旗鼓二號都可載運170人，另旗福一號、旗福二號、健康輪、快樂輪、幸福輪約可載運140人至150人，內部經營考量後，以新船做為載客兼觀光渡輪。

龍李坤說明，平日每天上午9點前均載運量約2500人，公司因應居民需求，上周開始調度旗福二號史努比渡輪，平日尖峰時段參與搭載通勤旅客。