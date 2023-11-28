國7路線優化微調惹議 陳其邁︰與高公局協商降地方衝擊

高雄市議會今天進行總質詢，市議員黃天煌質疑國7優化路線引發徵收、拆遷爭議，要求市府應重視地方心聲、扮演溝通橋梁，向高公局爭取維持原訂路線、開闢周邊計畫道路。市長陳其邁表示，路段優化牽涉到整條路網前後的路線徵收，會與高公局及相關局處協商，將對地方的衝擊減到最低，減少民眾的損失。

黃天煌表示，國道7號10多年來歷經多次說明、溝通，今年終於通過環評，但對比4月行政院核定版本，高公局提出國7鳳寮交流道路段優化路線，因緊鄰民宅，引發大寮區中庄里及後庄里居民陳情抗議。美其名是優化路線，實則是礙於拆遷補償費過高，中庄里及後庄里周邊計畫道路皆未開闢，路幅狹小，若依照鳳寮交流道優化路線規畫，恐面臨大量車流進出、大小車爭道，嚴重影響居民及店家生活品質和出入安全。

黃天煌指出，地方建議維持原路線方案，並向交通部爭取以專案方式，一併開闢周邊計畫道路，強調不能因為拆遷補償費用過高，而犧牲中庄、後庄里民眾生活、安全及交通的權利。

交通局說明，原鳳寮交流道路段拆遷棟數非常多，優化後拆遷數將減少37棟，高公局已蒐集民眾意見進行檢討，將和高公局密切溝通。

陳其邁表示，由於路段優化牽涉到整條路網前後的路線徵收，會與高公局及相關局處做協商，將對地方的衝擊減到最低，減少民眾的損失。在優化的路線上，以公有地優先，減少私人土地徵收，同時增加拆遷補償費，以及保留設定區分地上權條件，將土地做最大程度的利用。過程中也會舉辦公聽會，傾聽民眾意見，與地方做最好的溝通，給予最好的條件與補償措施。