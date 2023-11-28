美濃邊緣戶難獲社福補助 在地社團號召募款幫度難關

不符合領取中低收入補助的邊緣戶在美濃超過200戶，高雄市好客薪傳文創產業發展協會為了幫助他們，特地舉辦「付出愛·感恩季」活動，希望能為這些弱勢族群募得款項助其好過年，日前遭到祝融之災的憨兒窯，也在理事長帶領下，與憨兒們一同前來力挺，希望取之於社會用之於社會。

高雄市好客薪傳文創產業發展協會舉辦「付出愛·感恩季」活動，號召民眾透過義賣、捐款等形式，為在地弱勢族群募款，讓這些貧困人士能過個好年。理事長林慧雯表示，過去公部門只能針對中、低收入戶給予補助，但美濃地區還有很多邊緣戶生活相當困難，只因為家中有直系親屬生活條件較為優渥，不符社福條件而遭忽略，粗略統計這樣的家庭在美濃有超過200戶。

所以去年開始，好客薪傳文創產業發展協會便開始資助這些邊緣戶，今年便擴大辦理廣召在地知名宮廟、個人、民間團體，凝聚大家的力量，透過義賣文創商品、認購愛心流水席以及捐款等形式，希望募集足夠的愛心捐款幫助弱勢。理事長強調，這些捐款會以公開、透明方式讓捐款民眾了解每一筆款項用在哪裡，每年募多少就捐多少，希望每年都能夠一直辦下去。

今天記者會現場還出現了一個特殊的團體，那就是日前教室遭到祝融之災的高雄市憨兒就業輔導協會所屬「憨兒窯」，憨兒就業輔導協會理事長曾炎輝表示因為憨兒窯重建需要一筆不小的資金，林慧雯理事長這次舉辦募款活動，也將部分善款捐贈給憨兒窯重建，讓他相當感恩。

曾理事長表示，憨兒窯平時也會收到不少社會人士捐贈的物資，因此他不定時會帶著憨兒們帶著物資去探望獨居老人，希望他們也懂得取之於社會，用之於社會。