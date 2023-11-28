天團高雄開唱免租金？議員批濫用專案免費犧牲場館收益

高雄市議會今天進行總質詢，市議員白喬茵質疑高雄演唱會經濟風光表面的背後，高市府濫用「專案免費」犧牲場館租借收益，建議高雄國家體育場可訂定門票抽成上限，如實收費。市長陳其邁表示，減免租金是誘因之一，屬行政裁量權，經濟效益也應從整體產值來看，非只從租金來看。

白喬茵肯定市府對大型演唱會事先的交通規畫、事後的疏散，都做的很好，也看到鋪天蓋地的新聞宣傳，助攻高雄的旅宿營運首度超車。為何高雄是天團的首選？陳市長有提過，「智慧城市治理」是吸引天團進駐高雄重要的軟實力，其他城市難以複製，也搶不走。但她發現高雄的武功祕笈，除了智慧城市治理，就是「高雄通通不收錢」，2023高雄國家體育場舉辦8場演唱會，市府的場租收入竟然是0元，門票收入抽成也是0元。

白喬茵計算，如果依照高雄國家體育場收費準則，推估COLDPLAY的場地使用費，活動日是70萬元、場布日為7萬元，再加上3%的抽成，門票從5千到2萬多元，一場可以抽1500萬元，但這些錢市府通通都抽不到。如果高雄市這麼有魅力，為何沒有信心去收這些錢？為何讓天團免費開唱？

白喬茵質疑法源依據，查到市府在今年11月3日修改了高雄國家體育場使用管理規則，市府或主管機關專案核准可免收場地費，修法後的COLDPLAY、紅髮艾德，都屬專案未收取租金及門票抽成；但修法前的五月天、BLACKPINK，為何也都未收取租金及門票抽成？預算的運作有其嚴謹性。

陳其邁表示，不只是場館租金減免，娛樂稅也在減，這是全台灣對文化創意產業的扶植，市府認為這些些可以促進地方產業收入，鼓勵這些天團來，給予交通、行政協助，提供全方位的服務，不是聚焦在所謂的租金。

天團來我們都贊成，為地方帶來的經濟效益，遠比場租、門票抽成更多，屬於行政裁量的部分，市府可做決定。在11月修高雄國家體育場收費準則之前，文化部對文化展演活動有相關減免的規定，基於公共利益或特殊考量，可以免徵，所以並非沒有法源依據。經濟效益也應從整體產值來看，非只從租金來看。