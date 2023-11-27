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議員籲智慧停車格臨停不計費延為10分鐘 高市將研議

中央社／ 高雄27日電
高雄市衛武營周邊今年初設置千餘格智慧停車格。 聯合報系資料照／記者王勇超攝影
高雄市衛武營周邊今年初設置千餘格智慧停車格。 聯合報系資料照／記者王勇超攝影

高市智慧停車格數量僅佔公有總數3%，民進黨市議員黃文益要求加速建置，且從5分鐘延長至10分鐘內臨停不計費；市府交通局表示，明年將增設3300個智慧停車格，並再研議是否延長臨停時間。

黃文益今天發布新聞稿表示，高雄市智慧停車格的設置進度太慢，交通局11月統計，高雄市公有路邊停車格數量共5萬4915格，但智慧停車格只有1720格，佔總數的3%；智慧停車格主要分布在衛武營特區、澄清湖周邊及高雄軟體園區。

黃文益說，台南市高達1萬1000個智慧停車格，讓台南停車智慧化比例為全國第一的78%，高雄市應加速建置；他也建議市府考量民眾臨停實際需求，應將智慧停車格的計費模式從5分鐘延長至10分鐘內離場不予計費。

黃文益指出，智慧停車格10分鐘內臨停不計費，較能提高停車格周轉率；此外，也應在智慧停車格中設置一定比例充電樁，應對淨零碳排與電動車發展趨勢。

交通局長張淑娟回應表示，台南與高雄共同面臨到設置智慧停車格會遭遇周邊居民抗議，所以需要一段時間進行溝通，但確定明年會增設3300個智慧停車格；民國113年至115年期間將分區建置，預計115年達成1萬個智慧停車格目標。

張淑娟說，大部分有設置智慧停車格的縣市均採5分鐘內離場不計費，未來會以實際資料再研議是否延長時間。

此外，張淑娟指出，智慧停車充電樁的設計會面臨充電樁與智慧停車柱位置不同側問題，所以車輛緊鄰的路邊停車有安全疑慮需要再考量，目前高雄僅會針對立體停車場設置電動車充電樁。

黃文益 高雄市 智慧停車格

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