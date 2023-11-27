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潮州鎮長周品全涉案遭押停職 縣府指派黃道東代理交接

聯合報／ 記者張已亷／屏東即時報導
屏東縣府指派參議黃道東（右一）代理鎮長職務。記者張已亷／攝影
屏東縣府指派參議黃道東（右一）代理鎮長職務。記者張已亷／攝影

屏東縣潮州鎮長周品全涉嫌協助買取郭台銘連署書遭收押，縣府依「地方制度法」指派參議黃道東代理鎮長，公所於今上午10點辦理交接典禮；代理鎮長黃道東表示，「今天有回到家的感覺」，代理期間逢明年大選及行政機關年度核銷等，業務較為繁重，會秉持行政中立原則辦理，並接續鎮長周品全對於地方的理念，與公所人員密切配合完成職務。

鴻海創派人郭台銘與副手賴佩霞為取得獨立參選資格，日前於全台各地設置連署站，屏東縣潮州鎮陳姓男子與黃姓夫妻等3人遭檢舉以200元不等價格換取連署書，被警方逮捕收押，該案由檢警持續追查，發現潮州鎮長周品全疑涉嫌協助，經蒐證與比對相關證詞後，認周涉犯選罷法嫌疑重大，19日向法院聲押獲准。

鎮公所業務由主任秘書王建元暫代1周後，縣府於24日指派參議黃道東代理鎮長，黃曾代理縣選委會主任委員及枋寮鄉長，行政資歷完整，今舉行交接典禮，由王擔任移交人，將印信移交給黃。黃說，受縣長周春米委任代理鎮長，會戰戰兢兢接受職務，秉持行政中立原則，接續辦理鎮長周品全尚未完成的理念。

他表示，潮州是縣內第2大行政中心，為鐵、公路重要樞紐，也是閩南、客家、原民等多族群文化、物產匯集的地方，代理期間正逢總統與立委選舉及行政機關年度核銷，業務稍繁重，盼與公所人員密切配合，完成承接任務。

屏東縣潮州鎮長周品全涉案遭押，縣府指派參議黃道東代理鎮長職務，今辦理交接典禮。記者張已亷／攝影
屏東縣潮州鎮長周品全涉案遭押，縣府指派參議黃道東代理鎮長職務，今辦理交接典禮。記者張已亷／攝影
屏東縣潮州鎮長周品全涉案遭押，縣府指派參議黃道東代理鎮長職務，今辦理交接典禮，由主任秘書王建元（左一）擔任移交人，將印信移交給黃道東（右）。記者張已亷／攝影
屏東縣潮州鎮長周品全涉案遭押，縣府指派參議黃道東代理鎮長職務，今辦理交接典禮，由主任秘書王建元（左一）擔任移交人，將印信移交給黃道東（右）。記者張已亷／攝影
屏東縣府指派參議黃道東代理潮州鎮長職務，今交接典禮。記者張已亷／攝影
屏東縣府指派參議黃道東代理潮州鎮長職務，今交接典禮。記者張已亷／攝影

屏東縣 郭台銘 連署書

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