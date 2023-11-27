快訊

以巴休戰第三天！哈瑪斯放17人質 獲釋4歲美國女童目睹雙親被殺

美升級晶片禁令…輝達財報3個隱憂 是台廠機會也是挑戰

出國旅遊他大讚「國際漫遊」！內行人搖頭：改這個一用就回不去

聽新聞
test
0:00 / 0:00

陳其邁公開致敬！高雄馬拉松1男倒下瀕死 2醫師跑者合力救回

聯合報／ 記者王昭月／高雄即時報導
高雄一名男子昨參加馬拉松賽倒下瀕死，兩位醫師跑者路經合力救援，挽回一命，市長陳其邁在臉書公開致謝。本報資料照
高雄一名男子昨參加馬拉松賽倒下瀕死，兩位醫師跑者路經合力救援，挽回一命，市長陳其邁在臉書公開致謝。本報資料照

高雄富邦馬拉松26日清晨開跑，卻有名40多歲跑者半途倒下瀕死，參與路跑的一名麻醉科醫師及一名心臟科醫師發現，馬上合力搶救，讓男子回復「生」機，高雄市長陳其邁臉書發文公開致敬，指兩位醫師為城市馬拉松寫下最溫馨的故事。

陳其邁說，好多人轉傳2篇臉書文章，因為真的太驚險動人，「跑馬拉松時，旁邊的人突然倒下，會是多麼驚慌的體驗？但莊文銘醫師、陳璟毓醫師發揮專業，冷靜幫忙急救瀕死跑者，及時挽回一條寶貴生命」。

陳其邁引述莊文銘醫師說法，指患者重生時，甚至還為自己剛剛瀕死嚇了一跳，莊是麻醉科醫師，自認「路上救個人也是正常」，因為麻醉醫師是手術麻醉後重要的守護者之一，訓練過程中，除生理、藥理，還有許多緊急狀況處理和急救的訓練。因此看到跑者倒下時，他先測量頸動脈再開始壓胸；壓到一半，另名好心跑者接手幫忙快速壓胸急救，加上後來電擊器電擊，瀕死跑者得以幸運恢復性命，網友發現是心臟科醫師陳璟毓。

陳璟毓事後指出，雖然這次參賽成績不理想，不過紀錄隨時可破，垂危的生命如果沒有及時救援就沒機會了。

網友形容兩醫師是「穿著跑鞋的天使」，陳其邁認為，兩位醫師第一時間放下跑者身分、成績壓力，當機立斷救人，已經是另類的破紀錄。

醫師 馬拉松 陳其邁

延伸閱讀

高雄鐵路地下化最後一哩九如橋拆除 跨愛河新橋115年完工

高雄夢時代跨年卡司公布 陳其邁：熱情有活力

大林蒲遷村安置 陳其邁：行政院近日將核定計畫

高雄左營3天停電3次！陳其邁要台電檢討 台電：深感抱歉

相關新聞

陳其邁公開致敬！高雄馬拉松1男倒下瀕死 2醫師跑者合力救回

高雄富邦馬拉松26日清晨開跑，卻有名40多歲跑者半途倒下瀕死，參與路跑的一名麻醉科醫師及一名心臟科醫師發現，馬上合力搶救...

高市智慧停車格僅3% 議員批建置慢

高雄市建置智慧路邊停車系統5年，但全市公有路邊停車格5.4萬格，僅有1720格智慧停車格，智慧停車僅占3%，議員批評「設...

連江添購義消救生艇

馬祖四面環海，有許多水上活動，也因此發生不少溺水案，現有義消救生艇已使用20多年，恐影響救援效能。連江縣政府表示，近日由...

九如橋開始拆 新橋115年完工

高雄鐵路地下化後，原跨越鐵路的10座陸橋及2座地下道陸續拆除或填平，恢復成平面道路，僅剩橋齡47年，跨越翠華路、輕軌、河...

屏東社區營造成果展 潮州推公民提案獲獎

2023屏東社區營造成果展，以「食嶼、島風、慶豐收」為主題，今在屏東市勝利星村舉行，38個單位共同參與，以動靜態展現社造...

2023高雄大寮紅豆花田季 各地舞林高手競逐冠軍

一年一度的高雄大寮紅豆花田季今天來到第二天，滿開的花田依舊吸引大量人潮來到活動會場遊覽拍照，逛在地農產市集，直接由在地農...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。