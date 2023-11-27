陳其邁公開致敬！高雄馬拉松1男倒下瀕死 2醫師跑者合力救回

高雄富邦馬拉松26日清晨開跑，卻有名40多歲跑者半途倒下瀕死，參與路跑的一名麻醉科醫師及一名心臟科醫師發現，馬上合力搶救，讓男子回復「生」機，高雄市長陳其邁在臉書發文公開致敬，指兩位醫師為城市馬拉松寫下最溫馨的故事。

陳其邁說，好多人轉傳2篇臉書文章，因為真的太驚險動人，「跑馬拉松時，旁邊的人突然倒下，會是多麼驚慌的體驗？但莊文銘醫師、陳璟毓醫師發揮專業，冷靜幫忙急救瀕死跑者，及時挽回一條寶貴生命」。

陳其邁引述莊文銘醫師說法，指患者重生時，甚至還為自己剛剛瀕死嚇了一跳，莊是麻醉科醫師，自認「路上救個人也是正常」，因為麻醉醫師是手術麻醉後重要的守護者之一，訓練過程中，除生理、藥理，還有許多緊急狀況處理和急救的訓練。因此看到跑者倒下時，他先測量頸動脈再開始壓胸；壓到一半，另名好心跑者接手幫忙快速壓胸急救，加上後來電擊器電擊，瀕死跑者得以幸運恢復性命，網友發現是心臟科醫師陳璟毓。

陳璟毓事後指出，雖然這次參賽成績不理想，不過紀錄隨時可破，垂危的生命如果沒有及時救援就沒機會了。

網友形容兩醫師是「穿著跑鞋的天使」，陳其邁認為，兩位醫師第一時間放下跑者身分、成績壓力，當機立斷救人，已經是另類的破紀錄。