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高雄客家大地餐桌盛大上菜 雨豆樹下享受美食饗宴
「右堆×好味緒-2023客家大地餐桌」活動，昨晚在高雄市新客家文化園區雨豆樹下盛大上菜。由「台菜詩人」林祺豐主廚與高雄餐旅大學的專業團隊聯手，運用在地食材，讓60席賓客盡情享受不一樣的客家饗宴。
客家大地餐桌活動延續去年廣受好評的肯定，今年深入挖掘更多高雄在地客庄的食材和農民故事。來自美濃、杉林、甲仙及六龜等區的在地食材，給予了料理團隊在菜單設計上滿滿的靈感。
高雄市客委會主委楊瑞霞表示，透過這次活動，不僅可以讓參與者享用到料理團隊的創意研發，更藉由食材田調紀錄影片及特別設計的菜單刊物，帶動民眾增進對客家文化的認識與欣賞。
今年的菜單包含了多種創意和傳統的融合料理，如前菜「芋奶鵝」、副主菜「紙包龍虎」，以及融合了傳統客家醬味與現代料理手法的主菜「南風六堆客落．集大封」。這些菜品使用來自高雄客庄地區的農產品，如美濃的野蓮和手工豆皮、杉林的仙草、六龜的獅山胡椒、楠梓仙溪破布子、甲仙的芋頭等，展現出客家菜的時代性與風土飲食文化的在地性。
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