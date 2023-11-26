高雄客家大地餐桌盛大上菜 雨豆樹下享受美食饗宴

「右堆×好味緒-2023客家大地餐桌」活動，昨晚在高雄市新客家文化園區雨豆樹下盛大上菜。由「台菜詩人」林祺豐主廚與高雄餐旅大學的專業團隊聯手，運用在地食材，讓60席賓客盡情享受不一樣的客家饗宴。

客家大地餐桌活動延續去年廣受好評的肯定，今年深入挖掘更多高雄在地客庄的食材和農民故事。來自美濃、杉林、甲仙及六龜等區的在地食材，給予了料理團隊在菜單設計上滿滿的靈感。

高雄市客委會主委楊瑞霞表示，透過這次活動，不僅可以讓參與者享用到料理團隊的創意研發，更藉由食材田調紀錄影片及特別設計的菜單刊物，帶動民眾增進對客家文化的認識與欣賞。