分子調酒衝擊味蕾 青創調酒師調出用喝的鳳梨酥薑母鴨

位於高雄市左營區立大路上的「Under Drunk」，是間擁有專業實驗備料室的分子調酒專門酒吧，曾獲高雄市青年局青創補助。負責人蔡文斌是實驗室調酒師，擅長萃取生活中習以為常的味道如鳳梨酥、麻辣鍋、珍奶、薑母鴨等，成為科學的醇釀，從外觀根本猜不出其味道，嘗了才知分子調酒帶來顛覆味蕾的奇幻口感。

蔡文斌表示，分子調酒不同於一般傳統調酒使用水果、利口酒或糖漿，而是以科學角度及專業器材萃取各種風味，在不斷的實驗中找出風味與酒的最佳平衡。店內每一杯酒都是他的實驗結晶，且必定交叉比對國外數據和相關文獻，再與夥伴討論才成最終定案。

「Under Drunk」在口味的設定上很「親民」，蔡文斌把鳳梨酥、薑母鴨、麻辣鍋、珍珠奶茶、楊枝甘露、BBQ等日常生活中的美味，以真空蒸餾裝置萃取氣味後經過重重程序製成調酒。例如外觀像一般威士忌、喝起來卻是黑糖珍奶口味；透明清澈如氣泡水者卻是麻辣鍋口味；還有以為楊枝甘露調酒上點綴的蛋黃，一咬下去竟爆漿芒果。

蔡文斌指出，分子調酒在科學上要求的精密準確，剛好與他抱持「每一秒都很重要」的生活哲學很契合，他深受調酒界前輩王靈安的啟發，認為每個人都應該找一間能埋藏自己靈魂的酒吧，因此2019年開店時，就以皮面沙發設置了舒適雅座，還有全平面中島、一體成形的實木吧台，取名時以「Under」代表專屬個人內心最深層的空間，而「Drunk」則象徵人們可以在這裡拋開喧囂，放鬆喝一杯自己愛的酒。

踏入酒吧業超過10年的蔡文斌說，開業4年有一半時間都是在疫情中度過，初期也面臨不少困難，分子調酒在技術上或顧客接受度方面都充滿挑戰，由於實作機台在台灣少有，因此添購設備的費用也相當驚人，還好有高市府青年局青創補助在租金、硬體設備上的幫忙，讓他在疫情期間減輕不少負擔，得以度過停業的三個月。

高雄市青年局長張以理表示，青年局持續開辦各類型創業輔導活動，鼓勵調酒職人善用補助資源，有興趣的青年可上「高雄市政府青年局」官網查詢。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康