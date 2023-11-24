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潮州鎮長收押至今無派代人選 屏縣府：公所主秘暫代

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣潮州鎮長周品全本月19日因涉案遭收押，縣府遲未派代理鎮長，屏東縣府民政處表示，會先請鎮公所主任秘書暫代鎮長職務，派代人選做消極資格查證中，圖為潮州鎮公所外觀。記者劉星君／攝影
屏東縣潮州鎮長周品全本月19日因涉案遭收押，縣府遲未派代理鎮長，屏東縣府民政處表示，會先請鎮公所主任秘書暫代鎮長職務，派代人選做消極資格查證中，圖為潮州鎮公所外觀。記者劉星君／攝影

屏東縣潮州鎮長周品全本月19日因涉案遭收押，縣府遲未派代理鎮長，縣議員許馨勻近日在議會質詢時，鎮長派代懸而未決，員工群龍無首，請縣府盡快做決定。屏東縣府民政處表示，會先請鎮公所主任秘書暫代鎮長職務，派代人選做消極資格查證中，預計最快27日相關資料回覆。

縣長周春米說，鎮長因案遭羈押，規定要派代，代理民選公職，法律規定要求代理人不得違反有公職人員選舉罷免法相關規定，這幾天已經就相關人選資料函查，要等到確定沒有涉及選罷法消極資格事由，資格無虞，就會盡速派代。

周春米說，在尚未派代前的空窗，也依照內政部函示，已經先行派鎮公所主任秘書暫時鎮長職務，等到相關人選資格函查資格回覆後，會盡快指派代理鎮長。

許馨勻說，查詢相關資料，電腦連線應該很快就可查到，時間需這麼久嗎？周春米解釋，法院判決，多項罪名會從重，主文會只有寫犯什麼罪，還要看判決理由，是否認定還有犯其他罪名，需要將判決書調出來查詢，要調查相關完整資料，牽涉相關權益，必須要謹慎為之。

屏東縣 周春米

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