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高市寵物殯葬業 民代促合法化

聯合報／ 記者王昭月／高雄報導

高雄市毛孩逾30萬隻，但死後沒有合法葬儀公司處理，許多飼主感到無奈，議員昨質詢表示，毛小孩現今已是家庭重要成員，高雄市好不容易催生寵物生命自治條例多年，卻仍沒有合法寵物殯葬業，市府應規畫公有動物殯葬園區；高雄市長陳其邁說，將請農業局從農地尋求可行性；農業局表示，高雄已有業者向農業部申請計畫興辦。

議員黃柏霖表示，現代人生養少，寵物成為家庭重要成員，今年10月針對「高雄市寵物生命紀念自治條例」召開公聽會後，也在議會質詢關心毛孩身後事，籲市府及早訂定法規，讓飼主與業者有法可循。

黃柏霖說，全國15歲以下人口已跟貓狗數出現黃金交叉，高市好不容易催生出寵物生命自治條例多年，卻仍無法可循。目前全台僅桃園1家合法寵物殯葬業，盼未來第2家或第3家設在高雄，若有飼主毛孩走了，不必遠送桃園處理。

議員陳玫娟說，高市登記有案犬貓高達30萬隻，她家裡養9隻長毛臘腸，已離世的4隻她都參與葬儀，包括接毛孩遺體、寄棺、祭拜、火化進塔等，過程莊嚴，事實上，協辦的禮儀業並不合法，飼主們也不忍檢舉，畢竟需依賴他們幫最愛的毛小孩完成最後一程。

陳玫娟表示，高雄第一殯儀館正值改建，建議先期規畫可將毛孩火化、寄棺也納入，避免業者違法設置，若不可行，也請民政局盤點殯葬用地規畫寵物園區，供農業局興設。

陳其邁表示，在一殯納入毛孩恐於法不符，目前高市已有相關自治條例，送議會審議，規範相關葬儀，火化部分中央已修法規，此案傾向請農業局協調。

農業局長張清榮說，農業部公布的寵物園區興辦計畫中有8家有意願辦，其中1家就在高雄，農業局會全力協助。

寵物 毛小孩

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