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屏縣危險路口汽機車分流 3周零事故

聯合報／ 記者劉星君／屏東報導

屏東市中正路與勝利路口事故風險居高不下，其中2021年全縣第4，去年高居全縣之冠，縣警局交通隊考量先前科技執法效果不佳，暫停路口闖紅燈執法，改汽機車時相分流，試辦3周該路口零事故，分流措施初具成效，下月1日將重啟闖紅燈執法。

屏東縣警局交通隊分析，該路口車禍7成以上都是汽車行經中正路口違規右轉，與同向直行機車發生側撞，或中正路上汽車綠燈左轉，未注意對向直行機車發生左轉側撞。

交通隊指出，去年11月啟用科技執法後，要防治的汽車違規右轉事故不降反增，經與學者專家研議，確認中正路道路型態無法改變，科技執法無法導正用路人違規習慣，決定改以汽、機車時相分流。

縣警局交通隊表示，除了取消該路口汽車右轉須於前一路口駛入機慢車道規定，並在上月底停止汽車快車道右轉科技執法，暫停路口的闖紅燈執法，以配合1個月宣導期。

經過統計，屏東市中正路與勝利路口今年1至10月發生22起交通事故，10月底實施號誌時相調整3周，該路口未發生交通事故，顯示汽機車時相分流措施初步具成效。

科技執法 屏東縣

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