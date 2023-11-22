台9線拓寬 鄉親反映安全不足

台9線拓寬工程正在施工，台東鹿野武陵路段日前完工後景觀改善，但地方指新完工路面不夠平整、分隔島沒有反光設施；關山工務段表示，驗收前會做平坦度測試，若不合標準即要求廠商改善，近期分隔島加裝「反光導標」，改善道路安全。

花東縱谷景觀大道拓寬工程預計2027年完工、全長45.8公里，鹿野瑞豐到永安段總長2.9公里，施工期間車道常變動，入夜後駕車讓人心驚膽戰，路面刨鋪及標線近日完工，道路寬敞又筆直，地方卻出現抱怨聲音。

地方居民在社群指出，駕車經過新路面感覺車輪顛簸，開起來「非常刺激」，還有人反諷，「故意設計路不平，才會慢慢開」；此外，部分路段無分隔島，可能錯入對向車道，有分隔島未設反光鏡，夜間相當危險。

關山段長林進芳說，得知地方心聲後，承包商已在車道中間增設「軟質分向桿」，防止車輛違規越線；混凝土分隔島近期履勘，將裝上反光導標，避免汽車誤撞。