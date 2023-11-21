高雄左營3天3次停電！晚間4938戶陷一片漆黑 1人受困電梯獲救

高雄市左營區今晚9點34分又傳出停電，政德路、新庄段、大中二路、重文街、重立路、重政路、曾子路、華夏路等一帶停電4938戶，1名婦人因停電受困電梯獲救。市議員李眉蓁在臉書貼文：「一天兩次！左營晚上又停電了！」居民罵聲連連，痛批：「左營又停電了，台電搞什麼鬼？」

一名網友今晚10時許在臉書貼文說，停電已經停了20分，這是這3天來第3次了，這次範圍最大，「除了有發電機以外都黑的，路燈紅綠燈還活著，其它大家看囉！」該網友說，他還沒拍西邊的老左營，「也是一片黑！」

也有網友說，真的太扯了，「暖男呢？震怒了嗎？」、「不是說高雄電很充足？？整天停電是怎麼樣？？松鼠大暴走嗎？？整天停電然後登革熱又爆發，這個市長真的要加油！」

台電表示，今晚9點34分左營區有4938戶停電，經搶修後，在晚間10點35分仍有2925戶停電；初步研判是地下電纜故障，已加派人力積極查修中。

台電今天上午10時許，也因為屏山變電所系統電壓異常偏高，造成左營高鐵站、左營巨蛋購物廣場、台鐵新左營站、警廣電台等4家用戶停電將近1小時；前天則因為地下電纜故障，造成左營區將近5000戶停電，搶修6個多小時才全部復電。