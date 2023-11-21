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高雄輕軌成圓好市多將塞爆？ 高市府將拓寬這條路疏解車流

聯合報／ 記者吳慧芬／高雄即時報導
高雄輕軌今年底路網成圓，輕軌列車已駛進大順路段試車。記者吳慧芬／攝影
高雄輕軌今年底路網成圓，輕軌列車已駛進大順路段試車。記者吳慧芬／攝影

高雄輕軌年底前增7站、路網成圓，但即將營運的路段，比鄰好市多大順店，恐將造成大順路塞車情況成為常態，對此，高市府指，除已規劃大順路沿線10處路口開放左轉，另已進場將龍德新路拓寬，將於明年3月底完成，做為大順路（博愛路至民族路區段）的東西替代道路，預計可轉移28%車流量。

高雄輕軌C25到C32年底完工，沿途4.9公里，將新設新上國小站、灣仔內站、鼎山街站、高雄高工站、樹德家商站、科工館、聖功醫院站，明年元旦起試營運，但許多人擔心這恐造成通往好市多大順店的大順路段，塞車更嚴重。

高捷局表示，本月2日起輕軌列車已駛進大順路段（博愛路以東），展開C24愛河之心站-C32凱旋公園站路段試車，期間沿線路口都安排義交協助指揮通行，以維持大順路交通順暢。

高捷局並指，為配合輕軌成圓通車，鄰近愛河之心、義享天地及好市多商場交通車流量較大路段，高市府已派工進場將龍德新路（博愛路至大順路）拓寬，在明年3月底更將東延至民族路，做為大順路（博愛路至民族路區段）東西替代道路，預計可轉移約28%車流。

高市交通局表示，已規畫大順路沿線10處路口開放左轉，以疏散車流，這10處路口，包括富民路、龍德新路、河堤路、莊敬路、灣中街、大豐路、鐵道一街、憲政路、武廟路、中正路口。

高雄輕軌今年底路網成圓，輕軌列車已駛進大順路段試車。記者吳慧芬／攝影
高雄輕軌今年底路網成圓，輕軌列車已駛進大順路段試車。記者吳慧芬／攝影

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