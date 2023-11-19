高雄市工會行善特攻隊義出動 暖心助偏鄉弱勢舊厝翻新

高雄市工會行善特攻隊與勞工局，昨天到六龜區幫助2戶弱勢家庭「入新厝」，勞工局長周登春感謝高雄市工會行善特攻隊、六龜區公所、高雄市社福慈善總會、旗美行善義工隊、慈濟慈善基金會、靈雲功德會等團體熱心幫忙，並給住戶家庭入厝禮、入厝鎖匙，順利舊厝翻新，2家住戶終於可以回到溫暖的家。

周登春表示，勞工局團結工會發揮公益的力量，並整合熱心勞工朋友的各項專長，由工會組織成立「高雄市工會行善特攻隊」，設有修繕大隊、物資大隊、服務大隊等三大公益服務隊，藉由高雄市社福慈善總會統整勸募，辦理義剪、義演、物資發放、修繕等公益活動。感謝總領隊陳春生、副總領隊林進源、修繕大隊徐有成、物資大隊張益得、服務大隊謝素珍，及社福慈善總會李昭揚所率領的工會幹部、愛心成員及勞工朋友。

這次修繕服務的對象包括六龜區紅水坑陳宅，案主為領有身心障礙手冊，一家生計靠兄長從事勞務，勉強支持兩人生活，但住家房舍於今年4月發生火災嚴重燒毀，不堪居住。兩兄弟無力修繕，頓失居所，幸經特攻隊修繕大隊相助陳家一臂之力。案主兄長表示，終於放下心中大石頭，不用再借住他所，也可好好出外打拚工作，安心照顧弟弟。

勞工局表示，另一個六龜區寶來里呂宅修繕案，案主86歲高齡，需照顧重度失智症的妻子，近期中風體弱多病，由養女返鄉照料，案家低收入戶靠補助維生，經濟拮据。當時因居住環境老舊漏水、陰暗潮濕亟待修繕，又適逢雨季期間，特攻隊修繕進度常常需與老天爺賽跑。家人說，老人家心情明顯隨著居住空間翻新光亮後，開朗了不少。