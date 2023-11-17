高市馬路標線遭批霧煞煞 議員：觀察1小時有90輛車違規

高雄市議員李雅靜質詢指出，鳳山多處路段路肩竟比汽機車道寬，標線不明，致不少駕駛人動輒被檢舉開罰，她現場觀察，1小時內約有90 輛違規，簡直挖坑讓市民跳，把馬路當提款機，此外，高市長陳其邁3年任內交通罰款達68億，今年違規罰款歲入預算竟又拉到20億，罰款未專款專用，改善道安，市長陳其邁請李給時間，允諾會針對標線問題改善。

李雅靜今天帶一頂特製「皇冠」到總質詢會場，指高雄市長陳其邁3年任內，交通罰款高達68億，比前市長陳菊任內48億罰得更多，堪稱「完勝」，可以封冠！更說，陳是藍白合最大受益者，萬一賴清德沒選上，陳未來將是民進黨明日之星，包括台南市長黃偉哲、行政院副院長鄭文燦及林佳龍等人都不是對手。

李雅靜 質詢寺秀出鳳山中山、光遠某路口照片，詢問在場局處首長是否看出異狀，僅交通局長張淑娟回應是標線出問題。她說，包括五甲三路等多處路段，汽機車標線混沌不明，路肩竟比汽機車道寬，汽車直行在慢車道沒打方向燈，就被檢舉開罰，被汽車逼到路肩的機車，也因違規被罰，根本就是「道路提款機，應全面盤點改善。

她說，市長陳其邁任內、至今年9月累積罰款收入逾68億元，且今年違規罰款歲入預算編到20億，道路標線問題沒改善，陷民眾於被檢舉的風險，分明是把人民她頭上這頂皇冠就是要頒給市長，因為市長開罰奪冠！

陳其邁答詢時尷尬地說，「議員今天很漂亮」，但李未買帳，陳事後表示，他會根據建議，改善道路標線改善，但需要一點時間，也會要求警方處理罰單時須更嚴謹；數澄清，交通罰款冠軍是新北，不是高雄。