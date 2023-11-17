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高市馬路標線遭批霧煞煞 議員：觀察1小時有90輛車違規

聯合報／ 記者王昭月蔡世偉王勇超／高雄即時報導
高市議員李雅靜（左一）批高雄市交通違規罰款，近三年高達68億，陳其邁市長堪稱完勝封冠，記者王昭月／攝影
高市議員李雅靜（左一）批高雄市交通違規罰款，近三年高達68億，陳其邁市長堪稱完勝封冠，記者王昭月／攝影

高雄市議員李雅靜質詢指出，鳳山多處路段路肩竟比汽機車道寬，標線不明，致不少駕駛人動輒被檢舉開罰，她現場觀察，1小時內約有90 輛違規，簡直挖坑讓市民跳，把馬路當提款機，此外，高市長陳其邁3年任內交通罰款達68億，今年違規罰款歲入預算竟又拉到20億，罰款未專款專用，改善道安，市長陳其邁請李給時間，允諾會針對標線問題改善。

李雅靜今天帶一頂特製「皇冠」到總質詢會場，指高雄市長陳其邁3年任內，交通罰款高達68億，比前市長陳菊任內48億罰得更多，堪稱「完勝」，可以封冠！更說，陳是藍白合最大受益者，萬一賴清德沒選上，陳未來將是民進黨明日之星，包括台南市長黃偉哲、行政院副院長鄭文燦及林佳龍等人都不是對手。

李雅靜 質詢寺秀出鳳山中山、光遠某路口照片，詢問在場局處首長是否看出異狀，僅交通局長張淑娟回應是標線出問題。她說，包括五甲三路等多處路段，汽機車標線混沌不明，路肩竟比汽機車道寬，汽車直行在慢車道沒打方向燈，就被檢舉開罰，被汽車逼到路肩的機車，也因違規被罰，根本就是「道路提款機，應全面盤點改善。

她說，市長陳其邁任內、至今年9月累積罰款收入逾68億元，且今年違規罰款歲入預算編到20億，道路標線問題沒改善，陷民眾於被檢舉的風險，分明是把人民她頭上這頂皇冠就是要頒給市長，因為市長開罰奪冠！

陳其邁答詢時尷尬地說，「議員今天很漂亮」，但李未買帳，陳事後表示，他會根據建議，改善道路標線改善，但需要一點時間，也會要求警方處理罰單時須更嚴謹；數澄清，交通罰款冠軍是新北，不是高雄。

針對李雅靜批評今年高市交通違規罰鍰編列20億元，市府交通局表示，近年來行政院基於交通安全考量， 修訂道路交通管理處罰條例，加重重大交通違規項目罰鍰，因交通違規罰鍰提高，罰鍰收入才相對將增加。明年裁罰收入編列交通局與其他五都都一樣增加，高雄編列額度是六都中第四。交通局並表示，未來會持續加強道路交通安全改善，透過宣導、教育、工程及執法，降低交通事故的發生。

高雄市長陳其邁（左）請議員給時間，會針對道路標線進行改善。記者王昭月／翻攝
高雄市長陳其邁（左）請議員給時間，會針對道路標線進行改善。記者王昭月／翻攝

陳其邁 李雅靜 交通違規 罰單

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