儲能場設加油站、住家旁 屏縣林邊鄉村民怒縣府前抗議

屏東縣林邊鄉鎮安村民今搭遊覽車到屏東縣府抗議，白布條寫著「反對儲能場進入社區」、「罔顧民意黑箱作業」，村長謝坤霖氣憤說，儲能場就像小型不定時炸彈，設置位置緊鄰住家、加油站，業者在施工前未完成土地變更程序，違規施工。遞陳情書給縣府，縣府秘書陳歐泉代表收下，縣府會嚴格把關。

鎮安村長謝坤霖說，反對儲能，「儲能場就像小型不定時炸彈」，影響大家生命安全，又緊鄰加油站、住家，就在中正路大馬路旁，造成大家生命安全，批業者為利益不顧村民安全，陳情要求立即拆除，希望縣府出面協調依法處理。

謝坤霖說，能源業者在升壓站上設置儲能設備，有爆炸危險，儲能系統本身是電化學反應，起火不易撲滅，村民害怕高伏特電流，有危害身體健康與安全疑慮，每天生活在恐懼中。

謝坤霖說，儲能用地在施工前沒有完成土地變更程序，根本就是違規、偷跑施工，土地還沒有申請合法變更，在今年中秋節前陸續完工，僅10月24日當天跟村民辦說明會，至今都沒有下文。

議員周碧雲、羅平道、黃盈裕等人今也到現場聲援村民，周碧雲說，業者一開始申請升壓站，但後來卻變儲能場，沒有跟村民說明，大家會擔心，希望縣府將來龍去脈弄清楚，儲能場到底能不能設置在那？有無合法？