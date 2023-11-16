澎湖22部復康巴士獲贈配置AED 到院前急救更獲保障

澎湖現有22部復康巴士，獲愛心捐贈全面配置AED自動體外心臟去顫器，為全國首創措施，未來提供使用復康巴士的民眾更安全保障，同時也擴大澎湖到院前急救網絡，提供更快速有效救援服務。

澎湖在地劉姓女子為感念親人生前熱善好施，今天以已故長輩陳文賓、陳罔市及陳俊強名義，委由群惢整合服務股份有限公司一口氣捐贈近300百萬元最新型22台AED自動體外心臟去顫器，由縣長陳光復接受，並回贈感謝狀與獎座，對其善行表達感謝。

陳光復表示，AED裝設在復康巴士車上，是全國一大創舉，獲贈的22台AED將全面配置在22部復康巴士上，不僅提高復康巴士民眾安全保障，同時也擴大澎湖到院前急救網絡，為到院前心肺功能停止患者，在救護車到達之前，提供更快速有效救援。

陳光復對於劉姓女子代表家屬捐贈22台AED自動體外心臟去顫器，回饋社會的善舉，讓澎湖鄉親皆能感受到捐贈者對澎湖這塊土地的愛護及照顧，透過公部門和民間善心人士這樣的合作模式，不只是身心障礙朋友能得到政府與社會的溫情與協助，未來相信更能傳遞這樣的服務熱忱與助人精神，且能拋磚引玉讓社會上更多有能力的個人或公司團體，一起投入助人行列，共創社會溫馨。

澎湖縣政府表示，22台AED自動體外心臟去顫器，裝置於澎湖本島20部復康巴士車上，另部分別配置在七美及望安各1輛復康巴士，捐贈後工作人員並進行操作示範。