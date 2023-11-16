快訊

藍白合讓步太多？柯文哲：看過數字 「民調一直領先」

我的購物車很「清真」？東南亞發起抵制以色列運動

拜習會雙方「取得真正進展」 一次掌握美中會談重點講了哪些

澎湖22部復康巴士獲贈配置AED 到院前急救更獲保障

中央社／ 澎湖縣16日電

澎湖現有22部復康巴士，獲愛心捐贈全面配置AED自動體外心臟去顫器，為全國首創措施，未來提供使用復康巴士的民眾更安全保障，同時也擴大澎湖到院前急救網絡，提供更快速有效救援服務。

澎湖在地劉姓女子為感念親人生前熱善好施，今天以已故長輩陳文賓、陳罔市及陳俊強名義，委由群惢整合服務股份有限公司一口氣捐贈近300百萬元最新型22台AED自動體外心臟去顫器，由縣長陳光復接受，並回贈感謝狀與獎座，對其善行表達感謝。

陳光復表示，AED裝設在復康巴士車上，是全國一大創舉，獲贈的22台AED將全面配置在22部復康巴士上，不僅提高復康巴士民眾安全保障，同時也擴大澎湖到院前急救網絡，為到院前心肺功能停止患者，在救護車到達之前，提供更快速有效救援。

陳光復對於劉姓女子代表家屬捐贈22台AED自動體外心臟去顫器，回饋社會的善舉，讓澎湖鄉親皆能感受到捐贈者對澎湖這塊土地的愛護及照顧，透過公部門和民間善心人士這樣的合作模式，不只是身心障礙朋友能得到政府與社會的溫情與協助，未來相信更能傳遞這樣的服務熱忱與助人精神，且能拋磚引玉讓社會上更多有能力的個人或公司團體，一起投入助人行列，共創社會溫馨。

澎湖縣政府表示，22台AED自動體外心臟去顫器，裝置於澎湖本島20部復康巴士車上，另部分別配置在七美及望安各1輛復康巴士，捐贈後工作人員並進行操作示範。

澎湖縣 巴士 AED

延伸閱讀

趁月夜出海 澎湖船長透露挖「海中白金」秘訣

澎防部政戰主任楊世盛榮退 陳光復聘任縣政顧問

澎湖率先碳盤查人員訓練 陳光復期待淨零跨域治理

澎湖首件都更「文康A」停擺又塌陷 陳光復:速補強

相關新聞

澎湖漁民300箱魚餌報銷！批安平港報關遭刁難 澎縣府回應了

澎湖漁民開船到台南安平港，要載回300箱皮刀魚當餌料，不料卻遭海巡及漁業署人員刁難，逐箱清點導致皮刀魚退冰腐壞，損失超過...

屏東公園共融遊戲場啟用…議員批鴿糞多 籲縣府重視

百年歷史屏東公園共融遊戲場前天啟用，但縣議員批評公園內鴿子為患，地上還有鴿糞，環境髒亂，恐影響孩童遊戲健康，呼籲縣府重視...

毒品查獲量為去年8倍 民代批高市毒防局像「花瓶」

國民黨高市議員鍾易仲今早總質詢，指高市查獲毒品量較去年同期增加8倍，質疑高市毒品防制局成效有如「花瓶」，籲高市府應比照國...

影／「屏東多向度」 飽覽國境之南人文風情與美景

屏東縣政府近年推出多部形象影片，連續奪國際大獎肯定，更掀起旅遊跟風，縣府延續熱潮，推出2023年全新年度形象影片「屏東多...

趁月夜出海 澎湖船長透露挖「海中白金」秘訣

澎湖有漁民本月6日到台南安平港購買3000公斤皮刀魚，要帶回七美當釣土魠的餌料，卻遭到海巡人員逐箱檢查，導致退冰腐壞損失...

屏東創意廣告節6強入圍角逐首獎50萬元 預測首獎抽好禮

2023屏東創意廣告節決選影片出爐，歷經1個多月的徵件募集，參賽作品共125件，最後6組團隊脫穎而出，由業界資深導演進行...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。