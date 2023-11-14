屏東公園共融遊戲場啟用 3層樓高「紅尾伯勞塔」歡迎探險

屏東縣政府斥資1900萬元打造全縣第27座、占地近600坪的屏東公園共融遊戲場，今天下午啟用，該場以縣鳥「紅尾伯勞」為發想，參考牠圓潤身型、姿勢及黃白褐毛色，設置高6公尺的伯勞鳥主題塔，設計3層難度，讓孩童手腳併用化作伯勞，以穿越、平衡、攀爬等方式，體驗從伯勞鳥的視野俯看大自然的感覺。

縣長周春米表示，屏東公園共融遊戲場是她任內首個發想、構思、調整後設立的場域，「團隊思考，如何在歷史百年的屏東公園內增添新意？」最後決定以縣鳥「紅尾伯勞」為主題設計，創造不同氛圍。

她說，場內的伯勞鳥主題塔高3層樓，設有8個路徑，讓孩童穿梭其中探險，扮演飛翔在森林中的伯勞鳥，體驗不同玩法，後續會再研議於塔旁增設健體設施，讓不同年齡層的縣民能一同使用空間，「那是非常共融的畫面」。