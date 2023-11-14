快訊

藍白二次協商前夕 王金平出聲了！曝3原因指「侯柯配」是下架民進黨最佳組合

駕駛名字曝光！台女開車撞到日本母女釀1死1傷 1歲女嬰困車底不治

棒球／台北大巨蛋周六將迎民眾進場！今進行閉門測試賽 新北教頭點出1問題待改善

聽新聞
test
0:00 / 0:00

屏東公園共融遊戲場啟用 3層樓高「紅尾伯勞塔」歡迎探險

聯合報／ 記者張已亷／屏東即時報導
屏東縣政府斥資1900萬元，打造全縣第27座、占地近600坪的屏東公園共融遊戲場，今天啟用，該場以縣鳥「紅尾伯勞」為發想，設置高6公尺的伯勞鳥主題塔。記者張已亷／攝影
屏東縣政府斥資1900萬元，打造全縣第27座、占地近600坪的屏東公園共融遊戲場，今天啟用，該場以縣鳥「紅尾伯勞」為發想，設置高6公尺的伯勞鳥主題塔。記者張已亷／攝影

屏東縣政府斥資1900萬元打造全縣第27座、占地近600坪的屏東公園共融遊戲場，今天下午啟用，該場以縣鳥「紅尾伯勞」為發想，參考牠圓潤身型、姿勢及黃白褐毛色，設置高6公尺的伯勞鳥主題塔，設計3層難度，讓孩童手腳併用化作伯勞，以穿越、平衡、攀爬等方式，體驗從伯勞鳥的視野俯看大自然的感覺。

縣長周春米表示，屏東公園共融遊戲場是她任內首個發想、構思、調整後設立的場域，「團隊思考，如何在歷史百年的屏東公園內增添新意？」最後決定以縣鳥「紅尾伯勞」為主題設計，創造不同氛圍。

她說，場內的伯勞鳥主題塔高3層樓，設有8個路徑，讓孩童穿梭其中探險，扮演飛翔在森林中的伯勞鳥，體驗不同玩法，後續會再研議於塔旁增設健體設施，讓不同年齡層的縣民能一同使用空間，「那是非常共融的畫面」。

工務處表示，屏東縣鳥「紅尾伯勞」為鳥界的最小老鷹，參考牠常立於高處俯視的特性，將底部以鋼筋混凝土鑽管作為樹枝，模擬伯勞鳥站在高處捕捉獵物的樣貌，並將鳥塔分為3層難度，讓孩童以穿越、平衡、攀爬等遊玩行為，層層突破爬上塔尖最頂層，從鳥塔的眼睛處向外遠眺，俯看公園自然景色，另於主體塔周邊針對不同年齡層的需求，設置沙坑、鞦韆及組合遊具等5區設施，讓到場民眾能自由選、開心玩。

屏東縣政府斥資1900萬元，打造全縣第27座、占地近600坪的屏東公園共融遊戲場，今天正式啟用。記者張已亷／攝影
屏東縣政府斥資1900萬元，打造全縣第27座、占地近600坪的屏東公園共融遊戲場，今天正式啟用。記者張已亷／攝影
屏東縣政府斥資1900萬元，打造全縣第27座、占地近600坪的屏東公園共融遊戲場，今天啟用，該場以縣鳥「紅尾伯勞」為發想，設置高6公尺的伯勞鳥主題塔。記者張已亷／攝影
屏東縣政府斥資1900萬元，打造全縣第27座、占地近600坪的屏東公園共融遊戲場，今天啟用，該場以縣鳥「紅尾伯勞」為發想，設置高6公尺的伯勞鳥主題塔。記者張已亷／攝影
屏東縣政府斥資1900萬元，打造全縣第27座、占地近600坪的屏東公園共融遊戲場，今天啟用，該場以縣鳥「紅尾伯勞」為發想，設置高6公尺的伯勞鳥主題塔。記者張已亷／攝影
屏東縣政府斥資1900萬元，打造全縣第27座、占地近600坪的屏東公園共融遊戲場，今天啟用，該場以縣鳥「紅尾伯勞」為發想，設置高6公尺的伯勞鳥主題塔。記者張已亷／攝影
屏東縣政府斥資1900萬元，打造全縣第27座、占地近600坪的屏東公園共融遊戲場，今天啟用，該場以縣鳥「紅尾伯勞」為發想，設置高6公尺的伯勞鳥主題塔。記者張已亷／攝影
屏東縣政府斥資1900萬元，打造全縣第27座、占地近600坪的屏東公園共融遊戲場，今天啟用，該場以縣鳥「紅尾伯勞」為發想，設置高6公尺的伯勞鳥主題塔。記者張已亷／攝影

屏東縣政府

延伸閱讀

太扯了！30秒內違規3次 林口警：併罰最高9600罰鍰

日本千葉母女遭車撞1死1傷！62歲台籍女駕駛遭逮

日本千葉民眾被車撞1死1傷 台籍女駕駛被逮捕

Steam紳士《我與魔王的親密愛戀》魔族和失明少年的治癒戀曲 你說的白是甚麼白？

相關新聞

影／高雄60元吃到飽自助餐沒被吃倒 老闆曝「客人變了」：要繼續辦下去

高雄大寮一間自助餐上月底推出為期半個月午餐「60元內用吃到飽」活動，經被PO網，中午時分，店門口總是大排長龍，甚至有人夾...

行政院獨厚高雄？賴瑞隆：現是在做以前該做卻沒做的事

今造價533億元高捷小港林園線土建工程動土，行政院副院長鄭文燦今指要投入880億元提升小港機場，引發藍營大酸「看政治顏色...

寶寶等不及！金門救護車上接生初體驗 消防員直呼感動

金門縣消防局第一大隊金城分隊余承學、李宇棠2名消防員日前在執行孕婦急產送醫，原本以為只是一件單純送醫生產案件，沒想到孕婦...

屏東公園共融遊戲場啟用 3層樓高「紅尾伯勞塔」歡迎探險

屏東縣政府斥資1900萬元打造全縣第27座、占地近600坪的屏東公園共融遊戲場，今天下午啟用，該場以縣鳥「紅尾伯勞」為發...

鄭文燦當陳其邁面「高雄願望都實現」 她酸：韓國瑜要什麼沒什麼

行政院副院長鄭文燦今出席造價533億元的高捷小港林園線土建、機電與軌道工程動土典禮時指，將花880億元將小港機場提升為國...

全台首家農食循環概念工廠啟用 農廢轉化為飼料、保健食品

為友善環境、資源循環再利用，京冠生技公司耗時13年，與台、日、韓、泰等30多國食品加工業者合作，以「廠中廠」方式與各廠生...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。