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高雄原民聯合豐年節連嗨兩天 120攤位吸爆滿人潮

聯合報／ 記者蔡世偉／高雄即時報導
布農八部合音讓現場民眾、來賓聽得如癡如醉。記者蔡世偉／攝影
布農八部合音讓現場民眾、來賓聽得如癡如醉。記者蔡世偉／攝影

一年一度的高雄市原住民族聯合豐年節今天在鳳山運動園區舉行，活動為期2天，高雄市陳其邁、原民會主委夷將·拔路兒、立委孔文吉、陳瑩等人都至現場同歡，現場超過120個攤位的原民市集吸引眾多民眾前來，陳其邁更特地體驗了手工製作愛玉。

陳其邁今天高雄市原住民族聯合豐年節時表示，今年透過市府各局處的努力，籌措了700萬元舉辦聯合豐年節，還笑說如果不夠，明年會請各局處首長在「情人袋」裡裝滿現金才能來到現場參與。

今天開幕式展演請到茂林區萬山‘Oponoho勇士舞，還有來自桃源區勤和部落的布農天籟–八部合音，陳其邁市長也將親手為青年會代表插上百合花以示祝福。

會場有120個攤位的原民市集，從烤全豬、部落文藝商品、農產品，品項眾多，從白天到黑夜擠滿人潮，還有「豐潮青年之夜」，邀集了各族群部落原住民青年團體及歌手，讓為期兩天的活動熱鬧滾滾。

高雄原住民族聯合豐年節出現烤全豬，吸引不少人嘗鮮。記者蔡世偉／攝影
高雄原住民族聯合豐年節出現烤全豬，吸引不少人嘗鮮。記者蔡世偉／攝影
高雄原住民族聯合豐年節吸引不少民眾前來參與，連市長陳其邁走進會場都花了不少時間。記者蔡世偉／攝影
高雄原住民族聯合豐年節吸引不少民眾前來參與，連市長陳其邁走進會場都花了不少時間。記者蔡世偉／攝影

陳其邁 豐年節 原住民 高雄市

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